Na manhã desta quinta-feira (22), a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios de bens inservíveis e sucatas da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) realizou uma diligência no ferro-velho localizado no Jardim Tangarás que efetuou a compra das telhas da Rodoviária e outros materiais derivados do vendaval ocorrido no dia 22 de setembro de 2025.

Estiveram presentes o presidente da Comissão, Marcelo Afonso (PSD), o relator Sandro Bussola (MDB), os vereadores Arnaldinho Ribeiro (Avante), Estela Almagro (PT) e Márcio Teixeira (PL), e José Clemente Rezende, advogado indicado pela OAB para compor a CEI.

Segundo o presidente do colegiado, Marcelo Afonso, o objetivo da visita era verificar in loco se as informações levantadas durante as reuniões da CEI se confirmam. No local, o proprietário do estabelecimento, Wagner Cardoso, afirmou que os materiais comercializados já foram prensados e repassados - ou seja, não há mais nada no ferro-velho - mas que, de fato, há um valor remanescente em haver na conta da empresa: “cerca de R$ 11 mil”.