Uma médica veterinária de Bauru foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira (22) pela Polícia Ambiental por maus tratos animais. A denúncia foi feita ao Instituto Luíza Mell e para o deputado federal Felipe Becari (União), que vieram a Bauru para participar do resgate dos animais, com sua equipe.
Com apoio da Polícia Militar e Ambiental e da Comissão de Defesa e Proteção Animal do Meio Ambiente da OAB, realizaram vistoria no imóvel localizado na Vila Industrial.
A Comissão de Defesa e Proteção Animal do Meio Ambiente da OAB, que foi quem acionou o Instituto. “Recebemos uma denúncia e solicitamos o apoio do deputado Felipe Bicares, sua equipe para apurar o caso, e estamos aqui para acompanhar o caso que é grave: o crime de maus-tratos aos animais e também o exercício da profissão dentro de estabelecimentos que não são clínicas veterinárias, e todas as questões que envolvem esse caso tão lamentável aqui na nossa cidade Bauru”, informa a presidente da Comissão, Thais Viotto.
O cheiro de fezes e de urina era sentido do lado de fora da residência. Por toda a casa é possível ver roupas, brinquedos de crianças, livros e fezes dos cerca de 60 gatos e dois cachorros que ficam dentro da residência. No corredor, foram encontrados três cachorros.
Os animais estavam aparentemente bem, com potes de água e comida, e havia tela de proteção no quintal. No entanto, a casa estava com fezes acumuladas em todos os cômodos, principalmente na edícula onde os gatos ficavam alojados. Questionada a respeito, a proprietária informou que reside no local e que está passando por problemas de depressão.
O caso chocou a todos no local. “Em 25 anos de trabalho na Polícia Ambiental nunca encontrei uma situação dessas”, destaca o cabo Pelegrino, da Polícia Ambiental. Também foram encontrados uma espingarda de chumbinho e uma coleção de facas de caça, além de um jabuti, que é animal silvestre e só pode ser criado com autorização.
Luíza Mell, que pela primeira vez vem à cidade por causa de maus tratos a animais, recebeu a denúncia de que “essa mulher atende nessa imundice e parece que vários animais tiveram já complicação. Óbvio, o lugar é totalmente insalubre. A situação é horrível. Os animais estão em armário, cheio de fezes, é uma coisa bizarra mesmo”, frisa. Foram encontradas duas mesas veterinárias, medicamentos, cilindros de oxigênio, entre outros materiais veterinários. A veterinária negou que usasse o espaço para atendimento.
Os animais foram resgatados e levados para a Clínica do Dr. Edson da Paiol (que também acompanhou o resgate), em São Paulo, onde passarão por atendimento médico e posteriormente, após decisão judicial, serão colocados para adoção.
O deputado federal Felipe Becari, policial civil e protetor animal há 15 anos, a denúncia contra a veterinária “também é de comércio irregular de animais. É uma mistura de gatil de criador clandestino, com um local onde tem um acúmulo de animais e eles não têm o mínimo de direito de serem respeitados. Tá uma nojeira lá dentro. O cheiro é insuportável, é gato dentro de gavetas, dentro de armários. É impossível um cirurgião operar ou manipular qualquer droga e injetar ou fazer cirurgia no animal”, destaca.
De acordo com o vereador de São Paulo e protetor animal, Luiz Scalea, “a multa para a situação encontrada será de R$ 3 mil por animal resgatado. E tem o agravante do animal silvestre, se ela não tiver autorização”, informa.
O vereador Júlio César e a Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal também participaram da ação.