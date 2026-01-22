Uma médica veterinária de Bauru foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira (22) pela Polícia Ambiental por maus tratos animais. A denúncia foi feita ao Instituto Luíza Mell e para o deputado federal Felipe Becari (União), que vieram a Bauru para participar do resgate dos animais, com sua equipe.

Com apoio da Polícia Militar e Ambiental e da Comissão de Defesa e Proteção Animal do Meio Ambiente da OAB, realizaram vistoria no imóvel localizado na Vila Industrial.

A Comissão de Defesa e Proteção Animal do Meio Ambiente da OAB, que foi quem acionou o Instituto. “Recebemos uma denúncia e solicitamos o apoio do deputado Felipe Bicares, sua equipe para apurar o caso, e estamos aqui para acompanhar o caso que é grave: o crime de maus-tratos aos animais e também o exercício da profissão dentro de estabelecimentos que não são clínicas veterinárias, e todas as questões que envolvem esse caso tão lamentável aqui na nossa cidade Bauru”, informa a presidente da Comissão, Thais Viotto.