A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou na manhã desta quinta-feira (22) que o filme brasileiro "O Agente Secreto" foi indicado em quatro categorias para a 98ª edição do Oscar, marcado para o dia 15 de março. O anúncio é feito pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman e transmitido ao vivo no canal da entidade no YouTube.

A obra foi indicado para concorrer a melhor filme, melhor elenco, melhor filme internacional e melhor ator para Wagner Moura, que protagoniza o longa de Kleber Mendonça Filho.

Adolpho Veloso foi indicado para concorrer em melhor fotografia por "Sonhos de Trem". "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, e "Yanuni", com coprodução brasileira podem concorrer à estatueta de melhor documentário. Affonso Gonçalves, pela montagem de "Hamnet - A Vida Antes de Hamlet", também está cotado em sua categoria.