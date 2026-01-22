O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado em 21 de janeiro, ganha um significado especial em Bauru com a realização da exposição inter-religiosa “Respeite o Meu Sagrado”, que segue aberta ao público até esta sexta-feira (23), às 16h, na sede da OAB Bauru (Nações Unidas, quadra 30), com entrada gratuita.

A iniciativa reforça a importância do respeito à diversidade de crenças e da união entre diferentes manifestações de fé no enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa.

Idealizada pelo Conselho Municipal da Comunidade Negra, em parceria com a OAB Bauru e a Pastoral da Ecologia Integral, a mostra reúne símbolos, objetos e representações de diversas religiões presentes na cidade, como matrizes africanas, cristianismo, espiritismo kardecista, islamismo, judaísmo e tradições indígenas. O objetivo é promover o conhecimento sobre o sagrado do outro como caminho para a convivência respeitosa.