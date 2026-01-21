Estão abertas as inscrições para interessados em matricular seus filhos em aulas gratuitas de kickboxing oferecidas pelo projeto Guerreiros do Futuro em Bauru. Os alunos devem ter entre 6 e 9 anos e estar matriculados nas redes de ensino municipal ou estadual.

"As aulas de kickboxing kids são pensadas especialmente para crianças de 6 a 9 anos, trabalhando coordenação motora, respeito, autocontrole e condicionamento físico, tudo de forma segura, lúdica e divertida", diz a organização, em nota. Nesta etapa, são oferecidas 20 vagas.

As aulas são ministradas aos sábados no Centro de Treinamento Team Silva, responsável pelo projeto, na Praça Dom Pedro II, 1-49, Centro. O telefone para informações e inscrições é o (14) 99196-0929. É necessário preencher um formulário na bio. O Instagram do projeto é o @guerreirosdofuturokbx.