20 de janeiro de 2026
BATISTA DE CARVALHO

Câmera registra furto de 52 celulares no Calçadão em Bauru; VÍDEO

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Imagens registraram momento em que suspeito invade estabelecimento
Imagens registraram momento em que suspeito invade estabelecimento

Um furto de 52 aparelhos celulares foi registrado por imagens de câmeras de segurança na madrugada desta segunda-feira (19), por volta das 4h, em uma loja localizada na quadra 3 do Calçadão da rua Batista de Carvalho.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos ainda não foram localizados. O proprietário do estabelecimento comercial acionou a polícia por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). O caso já está sendo investigado.

É mais um furto ocorrido na área central de Bauru, que teve aumento desse tipo de ocorrência nos últimos tempos. Comerciantes, prefeitura e polícias discutem medidas para coibir a onda de crimes como este, que afetam ainda outras regiões da cidade.

