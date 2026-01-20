Um furto de 52 aparelhos celulares foi registrado por imagens de câmeras de segurança na madrugada desta segunda-feira (19), por volta das 4h, em uma loja localizada na quadra 3 do Calçadão da rua Batista de Carvalho.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos ainda não foram localizados. O proprietário do estabelecimento comercial acionou a polícia por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). O caso já está sendo investigado.

É mais um furto ocorrido na área central de Bauru, que teve aumento desse tipo de ocorrência nos últimos tempos. Comerciantes, prefeitura e polícias discutem medidas para coibir a onda de crimes como este, que afetam ainda outras regiões da cidade.