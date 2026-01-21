21 de janeiro de 2026
EM PROMISSÃO

Quatro trabalhadores morrem soterrados em obra de frigorífico

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/redes sociais
Local onde ocorreu o acidente; as identidades das vítimas, que chegaram a ser encaminhadas ao Hospital Geral de Promissão, não foram divulgadas
Local onde ocorreu o acidente; as identidades das vítimas, que chegaram a ser encaminhadas ao Hospital Geral de Promissão, não foram divulgadas

Promissão - Na tarde desta quarta-feira (21), quatro trabalhadores morreram soterrados durante uma obra em um frigorífico em Promissão (120 quilômetros de Bauru), na região de Lins. Além de colaboradores da empresa, atuaram na ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, os prestadores de serviço atuavam em uma obra de infraestrutura na unidade da Marfrig quando ocorreu o acidente.

Em nota, a empresa informou que "todos os protocolos de segurança foram prontamente acionados e equipes de resgate foram direcionadas ao atendimento dos profissionais".

"Após finalizado o socorro, a companhia recebeu com pesar a confirmação do óbito de quatro profissionais. A empresa lamenta profundamente o ocorrido e no momento está colaborando com órgãos competentes", declarou. As identidades das vítimas, que chegaram a ser encaminhadas ao Hospital Geral de Promissão, não foram divulgadas.

