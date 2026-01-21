Promissão - Na tarde desta quarta-feira (21), quatro trabalhadores morreram soterrados durante uma obra em um frigorífico em Promissão (120 quilômetros de Bauru), na região de Lins. Além de colaboradores da empresa, atuaram na ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, os prestadores de serviço atuavam em uma obra de infraestrutura na unidade da Marfrig quando ocorreu o acidente.

Em nota, a empresa informou que "todos os protocolos de segurança foram prontamente acionados e equipes de resgate foram direcionadas ao atendimento dos profissionais".