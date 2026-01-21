O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta quarta-feira (21) para mais um compromisso pelo segundo turno do NBB Caixa. Às 19h, no ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul, o Dragão enfrenta o CEISC/União Corinthians, em partida com transmissão ao vivo pelo YouTube do NBB.

Este será o segundo duelo do time bauruense em terras gaúchas. Na última segunda-feira (19), os comandados do técnico Paulo Jaú superaram o Caxias do Sul em um jogo decidido nos segundos finais (74 x 73). Com o resultado, a equipe permaneceu na 12ª colocação, agora com 12 vitórias em 23 partidas.

O adversário da vez também chega embalado: jogando diante de sua torcida, o União Corinthians derrotou os tetracampeões do Sesi Franca por 98 x 95. A equipe de Santa Cruz do Sul aparece na 11ª posição, com campanha de 11 triunfos e 10 derrotas — ou seja: será um confronto direto na tabela de classificação.

Baixas