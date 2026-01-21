O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta quarta-feira (21) para mais um compromisso pelo segundo turno do NBB Caixa. Às 19h, no ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul, o Dragão enfrenta o CEISC/União Corinthians, em partida com transmissão ao vivo pelo YouTube do NBB.
Este será o segundo duelo do time bauruense em terras gaúchas. Na última segunda-feira (19), os comandados do técnico Paulo Jaú superaram o Caxias do Sul em um jogo decidido nos segundos finais (74 x 73). Com o resultado, a equipe permaneceu na 12ª colocação, agora com 12 vitórias em 23 partidas.
O adversário da vez também chega embalado: jogando diante de sua torcida, o União Corinthians derrotou os tetracampeões do Sesi Franca por 98 x 95. A equipe de Santa Cruz do Sul aparece na 11ª posição, com campanha de 11 triunfos e 10 derrotas — ou seja: será um confronto direto na tabela de classificação.
Baixas
Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Paulo Jaú segue com dois desfalques. O ala Wesley Mogi continua em recuperação de cirurgia no tendão do bíceps direito, enquanto o ala/pivô Gemerson Barbosa permaneceu na Cidade Sem Limites para dar sequência ao tratamento de dores no tornozelo.
Rostos conhecidos
O duelo ainda reserva reencontros com velhos conhecidos da torcida bauruense. O armador Davi Rossetto e o ala/pivô Lucas Brandão, ambos do União Corinthians, fizeram parte do elenco que levou o Dragão à semifinal da temporada passada. Além deles, os alas Jeremy Hollowell e Isaac, assim como o experiente pivô Rafael Hettsheimeir, também já vestiram a camisa do Bauru em outras edições do campeonato.
Do lado "de cá", quem tem ligação com o time adversário é o armador Vitinho Lersch. Ele não somente tem duas passagens por lá, como é natural da cidade de Santa Cruz do Sul.
Retrospecto
No confronto do primeiro turno, disputado no ginásio Panela de Pressão, os donos da casa levaram a melhor por 60 x 52, em partida realizada antes das chegadas de Dontrell Brite e Santiago Materan ao elenco. No retrospecto geral do NBB Caixa, ampla vantagem do Dragão: em nove jogos, o União Corinthians conquistou apenas uma vitória.