Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (19), durante uma ação da 3ª Companhia da Polícia Militar do 4º Batalhão de Caçadores (BC). A abordagem ocorreu durante patrulhamento, após a equipe policial suspeitar da atitude dos ocupantes de um veículo na Vila Ipiranga, em Bauru.
Durante a vistoria no automóvel, os policiais localizaram porções de maconha e haxixe já fracionadas e prontas para a venda, além de aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro. Questionados, os suspeitos informaram que havia mais entorpecentes e valores guardados em uma casa.
No imóvel indicado, a equipe encontrou tijolos e porções de maconha, cocaína, crack e haxixe, além de grande quantidade de microtubos vazios. Também foram apreendidas seis balanças de precisão, cadernos com anotações relacionadas ao tráfico, quatro aparelhos celulares, dois rádios comunicadores, R$ 1.228,45 em notas fracionadas e moedas, além de diversos utensílios usados no preparo e na comercialização das drogas.
A dupla foi encaminhada ao Plantão Policial, onde permanece à disposição da Justiça. Todo o material apreendido, bem como o veículo utilizado na ação criminosa, foi apresentado à autoridade policial. As informações são da Comunicação Social do 4º BC.