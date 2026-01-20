A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios de bens inservíveis e sucatas da Emdurb, a CEI da Sucata, ingressou com um mandado de segurança para garantir acesso à íntegra do processo administrativo instaurado na Corregedoria da empresa pública. A medida foi anunciada durante a continuidade da quarta reunião da comissão, realizada nesta terça-feira (20), quando também foram ouvidos dois servidores envolvidos no caso da venda irregular de telhas da Rodoviária Municipal.
Os trabalhos haviam sido iniciados na segunda-feira (19) e suspensos após a oitiva do diretor de Limpeza Pública, Serviços Funerários e Cemitérios da Emdurb, Levi Momesso. Nesta nova etapa, participaram todos os membros da CEI: o presidente Marcelo Afonso (PSD), o relator Sandro Bussola (MDB), os vereadores Edson Miguel (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Estela Almagro (PT), Julio Cesar (PP) e Márcio Teixeira (PL), além do advogado José Clemente Rezende, indicado pela OAB-Bauru.
O primeiro depoente do dia foi o diretor Administrativo e Financeiro da Emdurb, Bruno Rodrigues Primo. Ele afirmou que tinha conhecimento da venda de bens inservíveis decorrentes do vendaval registrado em setembro, mas não sabia que o procedimento estava sendo realizado fora dos ritos administrativos da empresa. Segundo ele, nenhum processo oficial relacionado à comercialização das telhas passou por sua diretoria.
Bruno Primo declarou ainda que acreditava que o diretor de Limpeza Pública conduziria o processo de forma regular. Ao perceber que a venda havia ocorrido sem protocolo adequado, afirmou ter buscado alternativas para tentar regularizar a situação e patrimoniar os bens adquiridos com os recursos obtidos, o que, segundo ele, não seria possível sem o cumprimento das exigências legais.
De acordo com o diretor, foram abertos Comunicados Internos para avaliar a devolução dos itens comprados com o dinheiro da sucata e a recuperação dos valores pagos às lojas Caema e Leroy Merlin. Informalmente, as empresas teriam indicado a possibilidade de devolução de parte dos materiais, com exceção do piso laminado. Ainda assim, a orientação interna foi aguardar a conclusão da sindicância em andamento na Corregedoria da Emdurb.
Durante o depoimento, após questionamentos da vereadora Estela Almagro, Bruno Primo admitiu ter sido omisso em relação ao caso, mas ressaltou que não houve tentativa de ocultar informações, afirmando que buscou corrigir as irregularidades e reaver os recursos envolvidos.
Na sequência, a CEI ouviu o gerente de Limpeza Pública da Emdurb, Wagner Luiz Rodrigues, servidor de carreira há 16 anos e há cerca de seis meses no cargo. Ele afirmou não saber se a presidência ou outros diretores da empresa tinham ciência da venda das telhas e da posterior aquisição de bens, destacando que responde diretamente ao diretor de Limpeza Pública.
Wagner explicou que, no dia do vendaval, foi responsável por acionar as Administrações Regionais para a retirada do material inservível da Rodoviária e acompanhou a pesagem das telhas no ferro-velho Tuim Sucatas, ficando de posse dos tickets que registram o peso e o valor dos materiais comercializados. O gerente confirmou que o dinheiro utilizado para a compra de materiais na Leroy Merlin passou por sua conta pessoal, por meio de transferência bancária, e que o valor foi integralmente repassado. Ele também relatou o pagamento de R$ 500, via pix de sua conta, a um prestador de serviços contratado para instalar o piso na sala da presidência da Emdurb, seguindo ordens superiores.
Questionado sobre a ausência de formalização dos procedimentos, Wagner afirmou que não questionou as ordens recebidas à época. “Eu não me atentei nem questionei. Fiz para tentar ajudar, como era para um bem da empresa. Depois eu percebi que havia a minha parte nisso”, declarou. Durante a reunião, a comissão deliberou ainda a realização de uma diligência no ferro-velho Tuim Sucatas, marcada para esta quinta-feira (22), às 9h.
A quarta reunião da CEI foi novamente suspensa e será retomada nesta sexta-feira (23), às 9h, com a oitiva de coordenadores de Administrações Regionais da Secretaria de Serviços Urbanos e do chefe da Corregedoria Geral da Emdurb, Marco Antonio Resta Cury.