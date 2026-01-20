A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios de bens inservíveis e sucatas da Emdurb, a CEI da Sucata, ingressou com um mandado de segurança para garantir acesso à íntegra do processo administrativo instaurado na Corregedoria da empresa pública. A medida foi anunciada durante a continuidade da quarta reunião da comissão, realizada nesta terça-feira (20), quando também foram ouvidos dois servidores envolvidos no caso da venda irregular de telhas da Rodoviária Municipal.

Os trabalhos haviam sido iniciados na segunda-feira (19) e suspensos após a oitiva do diretor de Limpeza Pública, Serviços Funerários e Cemitérios da Emdurb, Levi Momesso. Nesta nova etapa, participaram todos os membros da CEI: o presidente Marcelo Afonso (PSD), o relator Sandro Bussola (MDB), os vereadores Edson Miguel (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Estela Almagro (PT), Julio Cesar (PP) e Márcio Teixeira (PL), além do advogado José Clemente Rezende, indicado pela OAB-Bauru.

O primeiro depoente do dia foi o diretor Administrativo e Financeiro da Emdurb, Bruno Rodrigues Primo. Ele afirmou que tinha conhecimento da venda de bens inservíveis decorrentes do vendaval registrado em setembro, mas não sabia que o procedimento estava sendo realizado fora dos ritos administrativos da empresa. Segundo ele, nenhum processo oficial relacionado à comercialização das telhas passou por sua diretoria.