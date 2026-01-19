19 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
TRÂNSITO

Motorista de Bauru destrói frente de carro em poste

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução Vibe 360º
Motor do Gol ficou danificado na batida
Motor do Gol ficou danificado na batida

Um Gol preto ficou com a frente destruída, depois de atingir um poste situado na rotatória do quilômetro 1 da avenida Nações Norte, em Bauru, no final da madrugada desta segunda-feira (19). A batida ocorreu após o condutor perder o controle da direção, quando seguia sentido Centro, em trecho próximo ao acesso da rodovia Comandante João Ribeiro e Barros (SP-294), a Bauru-Marília.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o chamado chegou à base às 5h45 e não houve feridos, apenas danos materiais. Também não há o envolvimento de outro automóvel, pelo que foi apurado inicialmente. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

