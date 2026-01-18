Motoristas de aplicativos de várias regiões, especialmente da Capital Paulista, estão mobilizados nas redes sociais para ajudar um colega de Bauru de 36 anos, que quase morreu nas primeiras horas de 2026, quando aceitou o que ficou intitulado como ‘a corrida da morte’.
Em vídeo, ele contou que aceitou transportar duas pessoas que estavam próximo à comunidade São Manuel para o Ferradura Mirim. No entanto, já na sequência do embarque, levou marteladas na cabeça e, por fim, só conseguiu sobreviver porque fingiu ter se afogado na Lagoa da Quinta da Bela Olinda, conforme relatou. Agora, vai ficar afastado da atividade por cerca de dois meses para recuperar-se.
Seu relato em redes sociais mobilizou outros motoristas que reivindicam ajuda em Pix e alertam para a necessidade dos condutores de aplicativo filtrarem bem as corridas. André Moreira, inclusive, admite ter falhado neste procedimento. Conta que quando recebeu o chamado, por volta das 23h do dia 31 de dezembro de 2025, constava que duas pessoas embarcariam.
Uma terceira, no entanto, entrou sem que ele percebesse. Logo em seguida, ele ouviu um dos passageiros dizer que ‘queria matar alguém naquele dia’. Na hora, pensou em soltar o cinto de segurança e tomar alguma providência, porém já ‘tomou uma gravata’ de um deles, recorda.
Foi, então, que o terceiro passageiro lhe acertou dois golpes de martelo na cabeça. "Eu tentei voltar, mas não consegui”, relata. Quando recobrou a consciência, estava coberto de sangue, já no banco dos passageiros, ainda preso pelo pescoço por um indivíduo, sendo que outro conduzia seu Renault/Sandero e o terceiro estava banco da frente ao lado.
André disse onde estava seu celular, carteira etc e falava muito na filha de 13 anos para tentar sair da ocorrência com vida. Foi quando chegaram de carro à lagoa da Quinta da Bela Olinda. Amarrado, o motorista de aplicativo foi levado por um deles para dentro da água, embora outro tivesse dito que ‘não faria nada com ele’, pois ‘apenas’ queria roubá-lo.
Os três ocupantes do carro só foram embora quando acharam que André tinha submergido, já sem vida. Ele, então saiu da água e conseguiu ajuda com pessoas que conduziam um veículo nas imediações. Elas o levaram para a UPA do Mary Dota, que acionou a Polícia Militar.
Depois, o caso foi registrado como roubo no plantão da Polícia Civil. Poucas horas mais tarde, duas pessoas foram localizadas pelo BAEP com o carro da vítima e seu celular, que foram devolvidos. O carro está sem condições de uso e o seguro foi acionado. O tablet utilizando por ele para fazer as corridas ainda não foi localizado.
Quem quiser ajudá-lo, o pix é: 14 997511989 (André Luiz Moreira). O Instagram para quem tiver interesse em acompanhar sua recuperação é @uberdebauru99