Motoristas de aplicativos de várias regiões, especialmente da Capital Paulista, estão mobilizados nas redes sociais para ajudar um colega de Bauru de 36 anos, que quase morreu nas primeiras horas de 2026, quando aceitou o que ficou intitulado como ‘a corrida da morte’.

Em vídeo, ele contou que aceitou transportar duas pessoas que estavam próximo à comunidade São Manuel para o Ferradura Mirim. No entanto, já na sequência do embarque, levou marteladas na cabeça e, por fim, só conseguiu sobreviver porque fingiu ter se afogado na Lagoa da Quinta da Bela Olinda, conforme relatou. Agora, vai ficar afastado da atividade por cerca de dois meses para recuperar-se.

Seu relato em redes sociais mobilizou outros motoristas que reivindicam ajuda em Pix e alertam para a necessidade dos condutores de aplicativo filtrarem bem as corridas. André Moreira, inclusive, admite ter falhado neste procedimento. Conta que quando recebeu o chamado, por volta das 23h do dia 31 de dezembro de 2025, constava que duas pessoas embarcariam.