Logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (19), os bauruenses que saíram para trabalhar se depararam com uma neblina cobrindo as ruas e o topo dos prédios. A bruma começou por volta das 5h30 e se intensificou próximo das 6h30, dificultando a visão e exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Por segurança, mesmo em áreas urbanas, a recomendação é trafegar com os faróis acesos.

De acordo com dados do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), o dia deve permanecer parcialmente nublado devido a uma frente fria que se desloca pelo estado, podendo ocasionar áreas isoladas de chuva e trovoadas. As temperaturas máximas devem chegar aos 28° graus, e as mínimas, aos 20º graus.