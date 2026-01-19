19 de janeiro de 2026
VAI CHOVER?

Bauru amanhece sob forte neblina nesta segunda-feira

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Mateus Ferreira
Bruma começou por volta das 5h30 e se intensificou próximo das 6h30, dificultando a visão e exigindo atenção redobrada dos motoristas
Bruma começou por volta das 5h30 e se intensificou próximo das 6h30, dificultando a visão e exigindo atenção redobrada dos motoristas

Logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (19), os bauruenses que saíram para trabalhar se depararam com uma neblina cobrindo as ruas e o topo dos prédios. A bruma começou por volta das 5h30 e se intensificou próximo das 6h30, dificultando a visão e exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Por segurança, mesmo em áreas urbanas, a recomendação é trafegar com os faróis acesos.

De acordo com dados do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), o dia deve permanecer parcialmente nublado devido a uma frente fria que se desloca pelo estado, podendo ocasionar áreas isoladas de chuva e trovoadas. As temperaturas máximas devem chegar aos 28° graus, e as mínimas, aos 20º graus.

  • Neblina por volta das 6h da manhã desta segunda-feira (19) (Foto: Divulgação)
    Neblina por volta das 6h da manhã desta segunda-feira (19) (Foto: Divulgação)
  • Neblina por volta das 6h40 da manhã desta segunda-feira (19) (Foto: Divulgação)
    Neblina por volta das 6h40 da manhã desta segunda-feira (19) (Foto: Divulgação)

