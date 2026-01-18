O Santos deixou escapar a vitória no último lance e empatou por 1 a 1 com o Guarani, na noite deste domingo, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Peixe abriu o placar no segundo tempo com Barreal, mas sofreu o empate nos acréscimos, com Kewen, e mesmo assim entrou na zona de classificação para as quartas de final. Com o resultado, o Santos chegou a quatro pontos e subiu para a oitava colocação, enquanto o Bugre somou seu segundo ponto e permaneceu fora da zona de rebaixamento.
A partida foi equilibrada, com o Santos controlando mais a posse de bola e o Guarani apostando nos contra-ataques, sobretudo pelo lado direito com Mirandinha. No primeiro tempo, as melhores chances ficaram com Barreal e Thaciano, parando em boas defesas de Caíque França, enquanto o Guarani assustou em finalizações desperdiçadas. Antes do intervalo, o Peixe pressionou e quase abriu o placar em sequência de lances dentro da área.
Na etapa final, o Guarani voltou mais agressivo e teve a grande chance em pênalti, mas Mirandinha parou em Gabriel Brazão. O erro custou caro: pouco depois, Vinícius Lira cruzou de primeira e Barreal marcou para o Santos. Em vantagem, o time visitante passou a administrar o jogo, mas foi castigado no último lance, quando Kewen subiu após escanteio e decretou o empate, mantendo o clima de frustração santista e alívio para o time campineiro.