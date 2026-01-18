A mulher, de 29 anos, vítima de atropelamento no início da noite deste domingo (18), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru-Marília), no quilômetro 352, próximo ao bairro Fortunato Rocha Lima, conseguiu ser reanimada e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central em estado gravíssimo.

Inicialmente, a Polícia Rodoviária recebeu a informação de que a vítima não tinha resistido aos ferimentos. No entanto, posteriormente, com a chegada da Unidade de Suporte Avançado, socorrista perceberam sinais vitais.

Populares que acompanharam o resgate contaram à redação que ela teria se mexido, quando retirada do local em que foi colhida, embora inicialmente tivesse sido dada como morta. Então, houve um rápido resgate, contaram.