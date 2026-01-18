Câmeras de segurança mostram o momento em que o médico de Bauru Carlos Alberto Azevedo Silva Fillho, 44 anos, sai atrás de dois colegas e atira diversas vezes contra eles, que não resistem aos ferimentos. É possível observar também guardas civis imobilizando o médico (VEJA).

Carlos Alberto, que já atuou profissionalmente na cidade, foi preso em flagrante por conta do crime, praticado na noite desta sexta-feira (16), em frente a um restaurante na avenida Copacabana, no bairro Alphaville Plus, em Barueri, na Grande São Paulo.

O duplo homicídio ocorreu por volta das 22h, quando ele se encontrou com os médicos Luís Roberto Pellegrini Gomes, 43, e Vinicius dos Santos Oliveira, 35. Os três teriam discutido dentro do restaurante, situação que chegou a motivar o acionamento da Guarda Civil Municipal.