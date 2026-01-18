O jogo entre Corinthians e São Paulo terminou empatado em 1 a 1 na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Em um clássico movimentado, o São Paulo saiu na frente ainda no primeiro tempo, quando Tapia aproveitou cruzamento pela esquerda e marcou de cabeça. Apesar de maior presença ofensiva do Corinthians ao longo da partida, o Tricolor conseguiu sustentar a vantagem durante quase todo o jogo.

O Timão criou as principais chances da etapa inicial, com finalizações perigosas de Bidon, Yuri Alberto e Kayke, além de boas defesas do goleiro Rafael, que evitou o gol corintiano em diferentes momentos. Mesmo com o volume ofensivo alvinegro, o São Paulo foi mais eficiente quando chegou ao ataque e abriu o placar na primeira finalização clara, levando a vantagem mínima para o intervalo.

No segundo tempo, o Corinthians manteve a pressão e seguiu buscando o empate, que parecia improvável até os minutos finais. Já aos 44 do segundo tempo, Matheus Pereira encontrou Pedro Raul dentro da área, que serviu Breno Bidon para finalizar e deixar tudo igual no clássico. Com o resultado, as duas equipes chegaram aos quatro pontos no Paulistão: o Corinthians subiu para a sétima colocação, dentro da zona de classificação, enquanto o São Paulo aparece em nono lugar, fora do G-8, pelos critérios de desempate.