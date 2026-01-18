O vereador Junior Lokadora (Podemos) protocolou uma representação no Ministério Público e na Defensoria Pública denunciando a falta de medicamentos nas redes municipal e estadual de saúde em Bauru. O parlamentar aponta desabastecimento contínuo nos últimos meses e afirma que a situação tem prejudicado pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamentos permanentes.

Segundo a Prefeitura de Bauru, a ausência de medicamentos ocorre de forma pontual, e uma empresa especializada em gerenciamento logístico de medicamentos deve ser contratada no início de fevereiro, como havia sido prometido há um ano. Já o Governo do Estado informou que, no fim de 2025, houve a troca de um operador logístico em razão de processo licitatório e que, diante dos ajustes necessários, também vai contratar mais um operador em caráter emergencial para garantir a continuidade do fornecimento.

Na representação encaminhada aos órgãos de controle, Junior Lokadora sustenta que o desabastecimento configura falha na prestação de um serviço público essencial e viola o direito fundamental à saúde. O documento lista medicamentos com estoque zerado ou crítico, como antibióticos (a exemplo da amoxicilina), remédios para pressão arterial, tireoide e fármacos voltados à saúde mental, como lítio e risperidona.

Apuração