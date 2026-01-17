A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) realizará, na próxima terça-feira (20), a partir das 9h, em Bauru, o 4º Fórum Regional do Plano de Logística e Investimentos (PLI-SP 2050). O município é sede da Zona Ecológico-Econômica (ZEE) 2, que abrange as regiões administrativas de Bauru, Marília e Presidente Prudente, com população estimada em aproximadamente 2,9 milhões de habitantes.

Com inscrições abertas, o Fórum reunirá representantes do setor produtivo, do poder público e da sociedade civil para debater o futuro logístico da região, considerada estratégica para o escoamento da produção e a interiorização do desenvolvimento paulista, até as 13h. A programação abordará temas como corredores rodoviários, conexões ferroviárias, a Hidrovia Tietê–Paraná e corredores dutoviários, incluindo o Gasbol, fundamentais para a logística agroindustrial, industrial e energética.

Este será o quarto encontro do PLI, que já passou por Registro, Sorocaba e Ribeirão Preto, e seguirá para outras cinco regiões do Estado ao longo de 2026. A iniciativa do Governo de São Paulo orienta investimentos públicos e privados até 2050, integrando rodovias, ferrovias, hidrovias, dutovias, portos e aeroportos sob uma visão de desenvolvimento econômico, social e ambiental.