O vice-prefeito Orlando Costa Dias (PSD) tomou posse neste sábado (17) para um período de nove dias em que ficará como prefeito em exercício de Bauru. Ele permanecerá na função até o dia 26 de janeiro, quando está previsto o retorno da prefeita Suéllen Rosim (PSD) ao cargo.

A assinatura do termo de posse aconteceu na Câmara Municipal, na manhã deste sábado, com a presença dos vereadores Markinho Souza (MDB), presidente da Câmara; André Maldonado (PP), primeiro secretário; Júnior Rodrigues (PSD), Miltinho Sardin (PSD) e Márcio Teixeira (PL). O chefe de Gabinete da prefeitura, Leonardo Marcari, também esteve presente. A prefeita não esteve presente porque já saiu em viagem.

A prefeita Suéllen Rosim e o vice-prefeito Orlando Costa Dias foram eleitos em 2020 para o primeiro mandato. Em 2024, foram reeleitos, em primeiro turno, para mais quatro anos de mandato.