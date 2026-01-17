O Alameda começa o ano a todo vapor com música caipira de qualidade e um evento mais que especial da cultura pop, K-pop e games. No sábado (17), a partir das 20h, tem o show "Bailão do Santo & Sudário", com a dupla mais festejada de Bauru e região. Uma noite para os fãs do verdadeiro sertanejo raiz.

Já no domingo (18), o Alameda Hall será palco do evento 'FantasyCon', das 10h às 20h. Entre as atrações estão competições de videogames (Mortal Kombat 1, FIFA 26 e Tekken 8), concurso de apresentação cosplay, concurso de K-pop (solo e grupo), além de apresentação de talk show com atividades interativas e distribuição de brindes. O evento ainda contará com convidados como Lucas Olly, bailarino e backdancer oficial da turnê brasileira do BTS, que ministrará um workshop exclusivo e fará bate-papo ao vivo. E também com a dubladora Taís Feijó, conhecida por dar voz a personagens como Zoey (Guerreiras do K-Pop), Woo Young-woo (Uma Advogada Extraordinária), Takada (Jujutsu Kaisen) e Vitória (Pokémon Sol e Lua).

SERVIÇO

'Bailão do Santo & Sudário" - couvert: R$ 34,90 (1.º lote) e R$ 39,90 (2.º lote). Ingressos no Alameda ou no site ingressosalameda.com.br.

FantasyCon - ingressos no link da bio @fantasycon.eventos ou no site ingressosalameda.com.br.

O Alameda fica na rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Informações: (14) 3321-5000.