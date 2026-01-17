A Top FM Bauru (101.3) estreia neste sábado (17), às 7h, o programa "Os Reis do Cocho", nova atração dedicada ao agronegócio. Apresentado por Vitor Alves e Miguel Haddad, o programa será exibido semanalmente, sempre aos sábados, no mesmo horário.

Com uma proposta leve e descontraída, "Os Reis do Cocho" aborda grandes nomes do agronegócio, tecnologias do campo e atualizações do mercado, unindo informação e bom humor. A atração nasce como um espaço voltado a quem vive, estuda ou se interessa pelo universo agro.

"Neste primeiro momento, vamos receber grandes nomes da nossa região para falar sobre a trajetória na pecuária, a família e tudo o que envolve a vida no campo", conta o apresentador e publicitário Vitor Alves. Segundo ele, apesar da atuação consolidada da dupla na área da comunicação em canal de YouTube, o formato de entrevistas é uma novidade. "Até então, nosso foco era levar palestras e tecnologias ao campo, com soluções que auxiliam tanto na lida diária quanto no rendimento das propriedades", afirma.