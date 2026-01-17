No Carnaval de 2026, em Bauru, um novo bloco passa a integrar o desfile na avenida Jorge Zaiden: o Suingue do Icarahy. O nome homenageia o antigo Clube Icaraí, tradicional reduto da população negra da cidade e símbolo de resistência, lazer e celebração em um período do passado marcado pela exclusão social. A estreia do Suingue do Icarahy será no dia 14 de fevereiro, sábado, às 20h.
Ao resgatar a denominação, o grupo busca manter viva a memória de histórias, afetos e lutas que atravessaram gerações, reafirmando a importância do clube como espaço de pertencimento e fortalecimento da identidade negra no município, informa o fundador e integrante da atual diretoria, Tobias Ferreira Gomes Terceiro.
"O Carnaval de Bauru vive um encolhimento dos blocos. Em 2020, eram nove; hoje, são apenas dois, ambos criados a partir de 2024, o que evidencia um esvaziamento da categoria. Nosso objetivo é fortalecê-la, incentivar novas agremiações e marcar presença com um apelo afrocentrado e decolonial", afirma o criador do bloco, que tem como cores principais o branco e o lilás e adota como símbolo o Sankofa (conceito da cultura Akan (Gana) que representa a sabedoria de retornar para buscar o que foi deixado para trás).
O Suingue do Icarahy é apadrinhado pela escola de samba Estação Primeiro de Agosto (Foto: Reprodução/Instagram)
Apadrinhado pela Estação Primeiro de Agosto, o Suingue do Icarahy foi idealizado em 2024. "A proposta é nos aproximarmos ao máximo da plástica de um bloco afro. O público pode esperar um desfile colorido, com referências às religiões de matriz afro-ameríndia brasileira e à herança diaspórica vinda da África", explica Tobias.
Com forte influência de ritmos afro-brasileiros e muito samba no pé, o bloco estreia com o enredo "Yaya Masemba: do semba ao samba", uma narrativa que percorre o chão da África até os becos do Brasil, celebrando raízes que dançam, resistem e se reinventam na contemporaneidade, destaca o fundador.
Além do Suingue do Icarahy, o bloco Fiel Macabra também animará a passeata. As escolas de samba aprovadas em chamamento público para desfilar nos dias 14 e 16 de fevereiro são: Estação Primeiro de Agosto, Mocidade Unida da Vila Falcão, Coroa Imperial, Dragões da Vila, Tradição da Zona Leste e Estrela do Samba de Tibiriçá.
Embora inscrita, a escola de samba Acadêmicos da Cartola, dona de 15 títulos, sendo o último conquistado em 2024, não foi aprovada para participar. O motivo seria um impasse judicial com a Prefeitura, em tramitação desde 1994, conforme divulgado pelo JC/JCNET.
VEJA A ORDEM DO CARNAVAL DE 2026:
Dia 14/2 (sábado)
19h30 - Realeza
20h - Bloco Unidos do Icarahy
20h50 - Escola de Samba Dragões Unidos da Vila
22h - Escola de Samba Estrela do Samba de Tibiriçá
23h10 - Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão
Dia 16/2 (2ª feira)
19h30 - Realeza
20h - Bloco Fiel Macabra
20h50 - Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto
22h - Escola de Samba Tradição da Zona Leste
23h10 - Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade