No Carnaval de 2026, em Bauru, um novo bloco passa a integrar o desfile na avenida Jorge Zaiden: o Suingue do Icarahy. O nome homenageia o antigo Clube Icaraí, tradicional reduto da população negra da cidade e símbolo de resistência, lazer e celebração em um período do passado marcado pela exclusão social. A estreia do Suingue do Icarahy será no dia 14 de fevereiro, sábado, às 20h.

Ao resgatar a denominação, o grupo busca manter viva a memória de histórias, afetos e lutas que atravessaram gerações, reafirmando a importância do clube como espaço de pertencimento e fortalecimento da identidade negra no município, informa o fundador e integrante da atual diretoria, Tobias Ferreira Gomes Terceiro.

"O Carnaval de Bauru vive um encolhimento dos blocos. Em 2020, eram nove; hoje, são apenas dois, ambos criados a partir de 2024, o que evidencia um esvaziamento da categoria. Nosso objetivo é fortalecê-la, incentivar novas agremiações e marcar presença com um apelo afrocentrado e decolonial", afirma o criador do bloco, que tem como cores principais o branco e o lilás e adota como símbolo o Sankofa (conceito da cultura Akan (Gana) que representa a sabedoria de retornar para buscar o que foi deixado para trás).