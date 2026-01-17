A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) continua recorrendo ao fundo de aposentadoria dos servidores do Município de Bauru para cobrir o rombo financeiro decorrente do aumento das despesas com aposentadorias e pensões sem a cobertura pela Prefeitura, conforme determina o Tribunal de Contas do Estado (TCE) desde 2023. Contudo, os conselheiros da fundação, com apoio da presidência do órgão, aprovaram no último mês de 2025 a criação de mais cargos na estrutura, de ajudantes gerais, tecnologia de informação e mais uma função comissionada na estrutura.

Conforme as atas, o Conselho Curador deu aval para a criação de uma gerência, dois cargos de ajudante geral (manutenção em transporte) e duas vagas de especialista em Tecnologia de Informação. Os processos com pedido de abertura das novas vagas foi encaminhado ao Executivo, sendo que a criação das novas despesas depende do aval da prefeita Suéllen Rosim (PSD).

Dos cargos propostos, a fundação de fato conta com apenas um operador de computador e tem uma função de programador com cargo em extinção. Ou seja, as duas vagas para TI são carências pendentes para um sistema que tem aumento permanente do fluxo de informações e de beneficiários.