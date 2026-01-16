O Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter 4), com sede em Bauru, realizou no fim da tarde desta sexta-feira (16) a solenidade de formatura de 68 novos escrivães da Polícia Civil. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP) de Bauru, no Jardim Brasil.
Os profissionais concluíram o Curso de Formação Técnico-Profissional promovido pela Unidade de Ensino e Pesquisa da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. A capacitação foi realizada nas dependências das Faculdades Integradas de Bauru (FIB) e teve duração de três meses e meio. Com a formatura, os novos escrivães passam a integrar oficialmente o quadro da Polícia Civil paulista.
De acordo com o delegado de polícia e diretor do Deinter 4, Ricardo Luiz de Paula Martines, os formandos serão distribuídos entre as seis seccionais vinculadas ao departamento, localizadas em Bauru, Jaú, Lins, Marília, Ourinhos e Tupã, além da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) do Deinter 4.
“Bauru receberá oito escrivães oriundos da academia, totalizando 14 profissionais na seccional. Em média, cada seccional contará com a chegada de 12 novos escrivães. Também haverá um remanejamento de servidores mais antigos”, explicou o diretor.
Segundo Martines, esta é a segunda turma formada nos últimos dois anos. A primeira teve a etapa final do curso concluída no fim de 2024. “A chegada desses novos policiais tem reflexo imediato e positivo nos índices de produtividade, como prisões em flagrante, esclarecimento de crimes e solicitações de prisões preventivas e temporárias. Isso nos permite otimizar ainda mais a prestação de um serviço de qualidade à população”, destacou.
Além de Marines, compôs a mesa da solenidade Márcio José Alves (delegado policial assistente e dirigente da Unidade de Ensino e Pesquisa 4), Luiz Antonio Hauy (delegado seccional de polícia de Tupã), Edson Cardia (delegado policial aposentado, professor e ex-dirigente da Unidade de Ensino e Pesquisa 4), Helen Mayer Ribeiro Oliveira (escrivã de polícia chefe do Deinter 4) e Chiara Ranieri (diretora da FIB).
A solenidade simboliza o reforço do efetivo da Polícia Civil na região e o fortalecimento das ações de investigação e atendimento à comunidade.