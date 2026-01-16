O Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter 4), com sede em Bauru, realizou no fim da tarde desta sexta-feira (16) a solenidade de formatura de 68 novos escrivães da Polícia Civil. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP) de Bauru, no Jardim Brasil.

Os profissionais concluíram o Curso de Formação Técnico-Profissional promovido pela Unidade de Ensino e Pesquisa da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. A capacitação foi realizada nas dependências das Faculdades Integradas de Bauru (FIB) e teve duração de três meses e meio. Com a formatura, os novos escrivães passam a integrar oficialmente o quadro da Polícia Civil paulista.

De acordo com o delegado de polícia e diretor do Deinter 4, Ricardo Luiz de Paula Martines, os formandos serão distribuídos entre as seis seccionais vinculadas ao departamento, localizadas em Bauru, Jaú, Lins, Marília, Ourinhos e Tupã, além da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) do Deinter 4.