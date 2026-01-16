A deputada estadual Professora Bebel (PT) esteve em Bauru no dia 15 de dezembro, quando criticou a falta de pagamento adequado das emendas parlamentares destinadas à área da saúde por parte do governo do Estado de São Paulo. Segundo a parlamentar, a situação compromete diretamente o financiamento do setor em municípios do Interior.

Por sua vez, a Secretaria de Governo e Relações Institucionais informou por meio de nota que, entre 2023 e 2025, a Secretaria de Estado da Saúde recebeu 35 indicações parlamentares para a cidade de Bauru, sendo 24 emendas impositivas e 11 transferências voluntárias destinadas a entidades filantrópicas, unidades estaduais e à prefeitura. Desse total, 20 emendas foram pagas. Outras 12 demandas foram impedidas durante a análise técnico-administrativa, conforme critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), destaca.

O governo acrescentou que a liberação e a execução dos recursos seguem o fluxo administrativo de cada projeto, variando conforme a complexidade da tramitação e o cumprimento de critérios técnicos previstos em lei.