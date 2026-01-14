Ver um cachorro pelas ruas pode parecer parte da rotina, mas alguns encontros ficam marcados. Foi assim com Amanda Lima, auxiliar administrativa, que resgatou o cão conhecido como “Branco” após dois anos de abandono na avenida Getúlio Vargas, em Bauru. Em lar temporário, o animal, descrito como dócil, amoroso e brincalhão, agora aguarda adoção responsável. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (14) 99622-3404 ou pelo Instagram @amaanda.slima.

De acordo com Amanda, o vínculo com o cão começou quando ela trabalhava na região. “Acompanhei a história do Branco de perto. Ele era companheiro de um morador em situação de rua que, apesar das limitações, cuidava dele da forma que conseguia. Ajudei com ração, banhos e até medicação”, relata.

Com a saída de Amanda do emprego, o contato com o tutor e o animal se perdeu. A situação de extrema vulnerabilidade veio à tona após uma publicação nas redes sociais, que mostrava Branco sozinho em frente a uma farmácia da avenida. “Meu coração se partiu ao vê-lo encolhido na foto. Ele enfrentou fome, frio e abandono por todo esse tempo. Naquele momento, soube que não podia deixá-lo assim”, afirma.