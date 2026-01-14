15 de janeiro de 2026
VÍNCULO QUE FICOU

Após 2 anos abandonado, cão é resgatado e aguarda adoção em Bauru

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Branco chegou a ser encaminhado para adoção, mas foi devolvido
Ver um cachorro pelas ruas pode parecer parte da rotina, mas alguns encontros ficam marcados. Foi assim com Amanda Lima, auxiliar administrativa, que resgatou o cão conhecido como “Branco” após dois anos de abandono na avenida Getúlio Vargas, em Bauru. Em lar temporário, o animal, descrito como dócil, amoroso e brincalhão, agora aguarda adoção responsável. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (14) 99622-3404 ou pelo Instagram @amaanda.slima.

De acordo com Amanda, o vínculo com o cão começou quando ela trabalhava na região. “Acompanhei a história do Branco de perto. Ele era companheiro de um morador em situação de rua que, apesar das limitações, cuidava dele da forma que conseguia. Ajudei com ração, banhos e até medicação”, relata.

Com a saída de Amanda do emprego, o contato com o tutor e o animal se perdeu. A situação de extrema vulnerabilidade veio à tona após uma publicação nas redes sociais, que mostrava Branco sozinho em frente a uma farmácia da avenida. “Meu coração se partiu ao vê-lo encolhido na foto. Ele enfrentou fome, frio e abandono por todo esse tempo. Naquele momento, soube que não podia deixá-lo assim”, afirma.

Depois de iniciar buscas, Amanda conseguiu resgatá-lo. Branco chegou a ser encaminhado para adoção, mas a tentativa não teve sucesso devido à dificuldade de convivência com outro cão da casa, que não aceitou o novo animal de estimação. Ele foi devolvido.

Atualmente, Branco está acolhido provisoriamente. “Ele precisa de um lar com espaço e de um tutor paciente para o período de adaptação. É um cachorro especial, que retribui carinho com lealdade e amor”, conclui Amanda.

