O Oporto Bar receberá o projeto ‘Junta Minas’ neste sábado (17), a partir das 15h, em Bauru. O evento contará com apresentação das bandas La Burca e Terra Mórbida, além de exposições artísticas, rodas de conversa e exibições audiovisuais. Os ingressos estão disponíveis por R$ 15.

O projeto tem como objetivo divulgar e enaltecer produções femininas através da arte, além de estimular diálogos entre a comunidade e a ocupação de espaços pelas mulheres. Esta é a primeira edição do evento, e a data marca o lançamento do projeto para o público.

As bandas que se apresentarão no ‘Junta Minas’ são a Terra Mórbida, da cidade de Bauru, e a La Burca, original de Araraquara; artistas de Bauru também estarão presentes no Oporto para divulgar seus trabalhos.