A Câmara Municipal de Bauru realizou, nesta terça-feira (13), uma audiência pública para debater a criação da “Semana Municipal de Música Erudita” e sua inclusão no Calendário Oficial de Eventos do município. A proposta é do vereador Pastor Bira (Podemos), que defende a iniciativa como forma de valorizar e democratizar o acesso à música erudita na cidade.

A audiência é uma etapa obrigatória para projetos de lei que propõem novas datas comemorativas. Durante o encontro, representantes da área cultural manifestaram apoio à proposta e apresentaram sugestões para a construção do texto do projeto.

Participaram da audiência o secretário municipal de Educação, Nilson Ghirardello, e representantes da Secretaria de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura, além de instituições e grupos como a Escola Allegro Suzuki Bauru, Coro Lyrico de Bauru, Sonora Festival de Compositoras, Bravo Academia de Música, ABDA Filarmônica, Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, Centro Suzuki Bauru e Banda Municipal de Bauru.