A Câmara Municipal de Bauru realizou, nesta terça-feira (13), uma audiência pública para debater a criação da “Semana Municipal de Música Erudita” e sua inclusão no Calendário Oficial de Eventos do município. A proposta é do vereador Pastor Bira (Podemos), que defende a iniciativa como forma de valorizar e democratizar o acesso à música erudita na cidade.
A audiência é uma etapa obrigatória para projetos de lei que propõem novas datas comemorativas. Durante o encontro, representantes da área cultural manifestaram apoio à proposta e apresentaram sugestões para a construção do texto do projeto.
Participaram da audiência o secretário municipal de Educação, Nilson Ghirardello, e representantes da Secretaria de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura, além de instituições e grupos como a Escola Allegro Suzuki Bauru, Coro Lyrico de Bauru, Sonora Festival de Compositoras, Bravo Academia de Música, ABDA Filarmônica, Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, Centro Suzuki Bauru e Banda Municipal de Bauru.
Uma das primeiras sugestões apresentadas foi a alteração do nome da proposta para Semana Municipal de Música Erudita, considerada mais adequada e abrangente do que “música clássica”. A mudança foi prontamente acatada pelo vereador.
Segundo Pastor Bira, o objetivo é criar um espaço permanente para divulgação, valorização e formação de público, sem a necessidade de grandes investimentos. A proposta prevê uma programação construída em conjunto com a classe artística e o poder público, com concertos didáticos, oficinas, apresentações, palestras, masterclasses, homenagens e atividades educativas.
O secretário de Educação destacou a importância da escolha adequada da data, especialmente para viabilizar o uso de escolas como alojamento para músicos de outras cidades, caso haja festivais. Ele também ressaltou o potencial da iniciativa para ampliar o acesso à música erudita a públicos que ainda não têm contato com o gênero.
Representando a Secretaria de Cultura, Eduardo Carriel afirmou que a participação da sociedade é fundamental na elaboração do projeto e destacou que iniciativas como a Banda Municipal, a Orquestra Sinfônica e o Projeto Guri atendem atualmente cerca de 300 artistas, com apresentações que costumam atrair grande público. Ele também anunciou a retomada de um projeto que leva estudantes da rede pública ao teatro.
Durante a audiência, participantes apontaram desafios como a necessidade de melhorias no Teatro Municipal, maior valorização dos profissionais da área, ampliação de espaços para apresentações e cuidado para que a semana não tenha caráter elitista.
Ao final, Pastor Bira afirmou que pretende criar um grupo multidisciplinar para elaborar a minuta do projeto de lei. “Estou saindo daqui com muito mais conhecimento”, afirmou o parlamentar.