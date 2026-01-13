A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, informa que os blocos de rua devem fazer o cadastro obrigatório para o Carnaval até o dia 19 de janeiro. O cadastro é exigido pelo Decreto 14.600/2020, que disciplina o Carnaval de rua no município. Os blocos que vão participar do desfile na avenida Jorge Zaiden, nos dias 14 e 16 de fevereiro, não precisam se cadastrar novamente, pois a medida é apenas para os blocos de rua.

Todos os blocos de rua que pretendem realizar atividades no período anterior ou durante o Carnaval devem fazer o cadastro presencialmente, na Secretaria de Cultura, na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A pasta não aceitará o cadastro ou envio de documentos por e-mail, mensagem ou outros formatos, ou pedidos feitos fora do prazo.

Os responsáveis pelos blocos deverão entregar a ficha de cadastro e a declaração, que estão disponíveis na Secretaria de Cultura. A realização de eventos dos blocos, cordões, bandas e demais manifestações do Carnaval deverá ser previamente autorizada pelos órgãos competentes por ato específico que conterá informações sobre organizadores, horário, locais e períodos de duração, conforme legislação municipal que regulamenta a expedição de alvará de autorização para eventos públicos.