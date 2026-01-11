Um homem de 47 anos foi baleado durante uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (11), por volta das 2h, na avenida Santa Catarina, no distrito de Potunduva, em Jaú. O crime ocorreu em frente a um estabelecimento de bebidas.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima estava no banco dianteiro do passageiro de um GM Corsa, conduzido pelo irmão, quando dois homens saíram do canteiro central da via e efetuaram vários disparos contra o veículo. Um dos tiros atingiu o passageiro na mão e na perna. Outros disparos atingiram o para-brisa e a porta dianteira esquerda do carro.

O homem ferido foi socorrido por familiares e levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Jaú, onde permaneceu internado para retirada do projétil. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde não indicava risco de morte.