11 de janeiro de 2026
DISPAROS

Homem é baleado dentro de carro em tentativa de homicídio em Jaú

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
O homem ferido foi socorrido por familiares e levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Jaú
Um homem de 47 anos foi baleado durante uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (11), por volta das 2h, na avenida Santa Catarina, no distrito de Potunduva, em Jaú. O crime ocorreu em frente a um estabelecimento de bebidas.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima estava no banco dianteiro do passageiro de um GM Corsa, conduzido pelo irmão, quando dois homens saíram do canteiro central da via e efetuaram vários disparos contra o veículo. Um dos tiros atingiu o passageiro na mão e na perna. Outros disparos atingiram o para-brisa e a porta dianteira esquerda do carro.

O homem ferido foi socorrido por familiares e levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Jaú, onde permaneceu internado para retirada do projétil. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde não indicava risco de morte.

Durante as buscas, a Polícia Militar recebeu informações sobre possíveis autores do crime, moradores do próprio distrito. Com apoio da Força Tática e do Comando de Grupo Patrulha (CGP), os policiais foram até um imóvel indicado e abordaram dois suspeitos.

Nada de ilícito foi encontrado durante a abordagem. Foram apreendidos apenas celulares e dinheiro em espécie. A arma usada no crime não foi localizada.

Os suspeitos negaram envolvimento na tentativa de homicídio. Eles foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Jaú, ouvidos pelo delegado de plantão e liberados.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil. O veículo atingido pelos disparos passou por perícia e foi liberado ao proprietário.

