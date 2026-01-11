11 de janeiro de 2026
Com show de Dontrell Brite, Bauru Basket vence a 1ª do ano

Jogo foi 'pegado'
Jogo foi 'pegado'
Jogo foi 'pegado'

O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit começou 2026 com vitória. Na noite deste sábado (10), o Dragão venceu o Basket Osasco por 94 x 86, no ginásio Panela de Pressão, em duelo que marcou a abertura do segundo turno do NBB Caixa.

A partida foi equilibrada do início ao fim, com todas as parciais muito próximas no placar (22 x 18, 19 x 20, 23 x 24 e 30 x 24). Em um confronto de alternâncias, o diferencial bauruense foi a atuação inspirada de Dontrell Brite. MVP da última temporada, o armador comandou a equipe com um duplo-duplo de 30 pontos e 11 assistências, além de flertar com um triplo-duplo ao registrar oito roubos de bola.

“Todo mundo sabe que eu vinha jogando abaixo do meu nível nesse retorno. Por isso, optei por não viajar no fim de ano e fiquei treinando. Acho que deu certo. Foi a primeira vez que tive mais de cinco roubos de bola em um jogo profissional, então fico muito feliz pela atuação e, principalmente, pela vitória”, destacou o camisa 3.

Além da grande atuação, Brite ultrapassou Gui Deodato e se tornou o quinto maior pontuador da história do Bauru Basket no NBB Caixa. “Essa é a minha quinta temporada aqui. Fico muito feliz em saber que já foi o suficiente para atingir essa marca. Agora eu só quero saber se ainda falta muito para alcançar o Brabo e o Larry”, brincou o norte-americano, citando os líderes do ranking.

Abaixo, a lista completa

1° – Larry Taylor – 5.283 pontos
2° – Alex Garcia – 4.911 pontos
3° – Rafael Hettsheimeir – 2.532 pontos
4° – Fernando Fischer – 2.326 pontos
5° – Dontrell Brite – 2.294 pontos
6° – Gui Deodato – 2.265 pontos

Outros destaques

Além de Brite, Andrezão teve atuação consistente, com 23 pontos e sete rebotes. Alex Garcia contribuiu com 13 pontos, cinco rebotes e oito assistências. Pelo lado visitante, o norte-americano Harris foi o principal destaque, anotando 30 pontos, além de cinco rebotes e sete assistências.

O técnico Paulo Jaú valorizou o desempenho coletivo da equipe. “Não existe jogo fácil nesse campeonato. O Osasco teve uma noite muito boa, acertando bolas difíceis. Mas conseguimos jogar coletivamente, entender os momentos da partida e permitir que o Brite e o Andrezão se destacassem. Cada um cumpriu o seu papel, e a vitória veio”, analisou o treinador.

Com o resultado, o Bauru Basket passa a ter campanha de 50% de aproveitamento: 10 vitórias e 10 derrotas (números que o deixam na 12ª colocação). Já o Basket Osasco segue na 18ª posição, agora com quatro triunfos e 17 reveses.

O Dragão volta à quadra já na próxima segunda-feira (12), às 19h30, novamente no ginásio Panela de Pressão, quando recebe o Pinheiros pela sequência do NBB Caixa.

Noite "mágica"

O triunfo também foi especial fora das quatro linhas. A lenda do basquete feminino Magic Paula esteve presente no ginásio Panela de Pressão para acompanhar a partida. A ex-armadora está na cidade para a inauguração de uma exposição no Sesc Bauru, que celebra a Seleção Brasileira campeã mundial em 1994, na Austrália.

A eterna camisa 8 recebeu uma placa em reconhecimento à sua carreira e aos serviços prestados à modalidade, além de uma camisa personalizada do Dragão. “Fico muito honrada com essa homenagem. Bauru faz parte da minha história, porque eu vinha muito aqui jogar contra os times da cidade — e fui bastante derrotada pelo BTC. Fazia tempo que não estava nesse ambiente. Receber esse carinho dentro da quadra, durante um jogo, torna tudo ainda mais especial”, afirmou Paula.

