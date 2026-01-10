Uma arara foi flagrada acompanhando ciclistas e chamou a atenção de quem passava por Garapuã, distrito de Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), na manhã deste sábado (10). As imagens foram registradas pelo mecânico de bicicletas William Padilha.
Segundo William, a ave costuma aparecer com frequência no local e já é conhecida por quem pedala pela região. “Ela sempre vem com o pessoal que passa de bicicleta por ali. A maioria das pessoas chama a arara de Lara”, conta.
O mecânico explicou que não sabe a idade nem a origem do animal, mas destacou a surpresa e a emoção ao presenciar a cena. “Já passei muitas vezes por esse lugar e nunca tinha tido o privilégio de ver a arara. Hoje consegui contemplar essa cena maravilhosa”, afirma.
O registro foi feito no próprio distrito de Garapuã e repercutiu nas redes sociais pela proximidade do animal com os ciclistas e pela beleza do momento.