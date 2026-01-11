Um estudo publicado na revista Cell Metabolism mostra que pessoas com diabetes tipo 2 podem conseguir melhorar seus níveis de açúcar no sangue ao receberem luz natural do sol por algumas horas todos os dias. Sabe-se que a luz do dia melhora o humor, além de ser benéfica para a saúde.

No entanto, de acordo com a equipe de pesquisa, a maioria das pessoas que vive em sociedades ocidentais, como o Brasil, permanece em ambientes fechados cerca de 80% a 90% do tempo, sob luz artificial, que não é tão brilhante ou dinâmica quanto a luz solar.

Isso é importante porque o corpo humano funciona com base em ritmos circadianos, relógios internos de 24 horas que orquestram uma série de processos biológicos, como a digestão e a regulação da temperatura.