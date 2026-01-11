}A presença de pets dentro das famílias brasileiras está mudando o cenário das disputas judiciais em separações conjugais.

Com estimativa de 149,6 milhões de animais de companhia no Brasil, entre cães, gatos, aves e outros, segundo o Instituto Pet Brasil (IPB, Censo 2024), casos envolvendo guarda, convivência e até pensão para animais têm ganhado espaço nas varas de família.

A tendência acompanha mudanças culturais que colocam cães e gatos em posição equivalente à de membros da família, com vínculos afetivos semelhantes aos estabelecidos com filhos.