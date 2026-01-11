Não há qualquer outro evento espacial que possa competir neste 2026 com a missão Artemis 2, da Nasa. Pela primeira vez em mais de meio século, humanos devem deixar as imediações da Terra em uma jornada de contorno ao redor da Lua.

É certamente uma novidade para o século 21, e até mesmo para o 20 não seria algo corriqueiro. Entre 1968 e 1972, apenas nove vezes essa viagem foi feita, começando com a Apollo 8, em que três astronautas americanos pela primeira vez orbitaram a Lua, culminando com a Apollo 11, e o histórico "pequeno passo" de Neil Armstrong no solo lunar de 21 de julho de 1969, e terminando com a Apollo 17, quando viagens desse tipo já pareciam estar virando corriqueiras - para então jamais serem repetidas por outros 53 anos.

São outros tempos. Agora governos estão muito menos dispostos a apostar um "tudo ou nada" numa corrida espacial, o que os faz gastar proporcionalmente muito menos do que em meados do século passado, e há muito mais diversidade e cooperação internacional, em que pese o recrudescimento recente dos nacionalismos.