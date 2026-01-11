Adquirir uma casa é a realização de um sonho para muitos, mas também levanta uma das dúvidas mais complexas da arquitetura: vale mais a pena reformar ou demolir e construir novamente? Essa decisão costuma envolver questões técnicas, legais, ambientais e, às vezes, até emocionais, além de um equilíbrio entre orçamentos e expectativas.

No entanto, o arquiteto Paulo Tripoloni, à frente do Atelier que leva seu nome, reforça que cada caso exige uma análise minuciosa.

"É natural que as pessoas pensem que reformar sempre será mais barato do que demolir. Mas, em muitas situações, quando falamos de casa, reforçar uma estrutura antiga sai mais caro e menos eficiente do que começar do zero. A demolição, quando bem planejada, deve ser entendida como uma etapa de reconstrução, nunca como destruição sem propósito", diz. Em razão disso, o profissional trata dos aspectos de ambas as decisões.