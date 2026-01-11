Estamos em 2026, um ano que define não apenas quem ocupará as cadeiras do palácio, do congresso ou das assembleias, mas qual espírito governará a alma da nossa nação. Como cristãos, estamos diante de um divisor de águas. A máxima popular de que "religião, política e futebol não se discutem" é, talvez, a mentira mais bem-sucedida da história brasileira. Sob o manto de uma falsa paz, entregamos as chaves da nossa cultura e o futuro de nossos filhos nas mãos de quem despreza o que nos é sagrado. O silêncio não gerou respeito; gerou um vácuo. E, como a natureza abomina o vazio, o espaço deixado pelos santos foi prontamente ocupado pela degradação moral e pela corrupção sistêmica.

Quando paramos de discutir política, os maus floresceram na sombra da nossa omissão. Onde não há luz, o mofo avança. Como bem compreendido pelos grandes pensadores da nossa fé, a santidade não é um retiro para as montanhas, mas uma luz que brilha na praça pública. A neutralidade que muitos ostentam como virtude é, na verdade, uma traição silenciosa ao bem comum e uma negação da soberania divina.

Não servimos a um deus tribal, confinado a nichos como os deuses pagãos da antiguidade. O Deus da Escritura é o Senhor da Totalidade. Se Ele criou os céus e a terra, "Não há um centímetro quadrado em toda a extensão da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: 'É meu!'" - Abraham Kuyper. Ele é o Senhor do Intelecto, pois toda a ciência de governar deriva de Sua sabedoria. Ele é o Senhor da Justiça, e retirá-Lo do debate público é como tentar cegar o Sol para que as trevas pareçam normais. Dizer que a fé é "apenas pessoal" é uma heresia moderna que tenta domesticar a teologia judaico-cristã. Ele é o "Eu Sou", Sua autoridade não para na porta da igreja; ela ecoa nos tribunais, inflama o congresso e deve guiar a mão que vota. Como lembrado por vozes robustas da teologia bíblica, viver sob o senhorio de Cristo significa reconhecer que cada decisão política é, no fundo, uma decisão teológica. Não existe neutralidade em um mundo que pertence inteiramente ao Criador.