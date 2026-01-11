A Igreja celebra, neste domingo, a Festa do Batismo do Senhor, proclamando o Evangelho segundo São Mateus (cf. Mt. 3,13-17). Com esta celebração, a Liturgia encerra o Tempo do Natal e passa a contemplar, ao longo do ano, a vida pública de Jesus.
Ao assumir sua vocação de Servo de Deus, Jesus dá início à sua missão: ser luz para as nações, libertar o mundo do pecado, salvar a humanidade, comunicar aos fiéis o Espírito Santo - fonte da vida divina, plena, eterna e feliz - e instaurar o Reino de Deus entre nós. Tudo isso Ele realizou por meio de sua entrega na cruz, na humilde obediência ao Pai, na ternura do Bom Pastor e na mansidão de seu coração.
Essa vocação e missão de Jesus são também confiadas a cada cristão e às comunidades cristãs. Diante da revelação da divindade de Cristo, o Salmo responsorial da Santa Missa convida todos a glorificarem a Deus: "Aclamai o Senhor, filhos de Deus, aclamai a glória e o poder do Senhor. Aclamai a glória do seu nome, adorai o Senhor no seu átrio sagrado". (cf. Sl. 29,1-2).
A Igreja dos primeiros cristãos deu grande importância ao Batismo de Jesus, razão pela qual os quatro Evangelhos narram esse acontecimento. De fato, às margens do rio Jordão ocorre a manifestação da Santíssima Trindade. São Mateus relata que Jesus se apresenta a João Batista para ser batizado. João, surpreso, protesta: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?". Jesus, porém, responde que era necessário cumprir toda a justiça segundo o plano de Deus. João então consente e o batiza.
Ao sair da água, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre Jesus como uma pomba e uma voz do céu proclama: "Este é o meu Filho amado, no qual pus o meu bem-querer". Nesse evento, os Evangelhos ressaltam três elementos fundamentais: o Pai que revela Jesus como Filho amado; o Espírito Santo que desce e permanece sobre Ele; e o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, batiza no Espírito Santo e concede a vida eterna.
Nos anos litúrgicos A, B e C, as primeiras leituras desta festa são as mesmas. O profeta Isaías apresenta a figura do Servo de Deus, escolhido e amado, chamado a realizar a salvação (cf. Is. 42,1-4.6-7). A segunda leitura, dos Atos dos Apóstolos, mostra Jesus de Nazaré ungido pelo Espírito Santo e revestido de poder (cf. At. 10,34-38).
A celebração do Batismo do Senhor nos convida a refletir sobre o nosso próprio batismo. A vida cristã tem início com esse sacramento, porta de entrada para a comunidade da Igreja. Pelo batismo somos libertos do pecado, purificados do pecado original, incorporados a Cristo e à sua Igreja, tornando-nos filhos de Deus e participantes da natureza divina pela graça da redenção.
Como afirma o Concílio Vaticano II: "Pelo Batismo fomos feitos verdadeiros filhos de Deus e participantes da natureza divina, e por isso mesmo verdadeiramente santos". (cf. Lumen Gentium, 40). Vocacionados desde o batismo a viver como filhos de Deus, sejamos comprometidos com a missão da Igreja, colocando-nos a serviço da vida nova em Cristo - uma vida digna, santa e orientada para a eternidade.