A Igreja celebra, neste domingo, a Festa do Batismo do Senhor, proclamando o Evangelho segundo São Mateus (cf. Mt. 3,13-17). Com esta celebração, a Liturgia encerra o Tempo do Natal e passa a contemplar, ao longo do ano, a vida pública de Jesus.

Ao assumir sua vocação de Servo de Deus, Jesus dá início à sua missão: ser luz para as nações, libertar o mundo do pecado, salvar a humanidade, comunicar aos fiéis o Espírito Santo - fonte da vida divina, plena, eterna e feliz - e instaurar o Reino de Deus entre nós. Tudo isso Ele realizou por meio de sua entrega na cruz, na humilde obediência ao Pai, na ternura do Bom Pastor e na mansidão de seu coração.

Essa vocação e missão de Jesus são também confiadas a cada cristão e às comunidades cristãs. Diante da revelação da divindade de Cristo, o Salmo responsorial da Santa Missa convida todos a glorificarem a Deus: "Aclamai o Senhor, filhos de Deus, aclamai a glória e o poder do Senhor. Aclamai a glória do seu nome, adorai o Senhor no seu átrio sagrado". (cf. Sl. 29,1-2).