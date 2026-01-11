Morro de São Paulo é uma vila com praias e paisagens paradisíacas. É habitado por pessoas hospitaleiras, que têm prazer em mostrar aos visitantes as maravilhas da natureza que há nesse lugar.
Ele está situado na Ilha de Tinharé, no arquipélago de Cairu, no Sul da Bahia. O acesso é feito apenas por barcos ou avião. São cerca de 60 km ao sul de Salvador, acessível por catamarã (mais rápido, mas pode enjoar), por trajeto semi-terrestre (ônibus e barco) ou avião.
Lá não circulam carros. O transporte é feito através de carros de mão.
Por isso e por outras características únicas, o Morro de São Paulo transforma-se em um lugar especial para relaxar e conviver com as maravilhas que a natureza oferece nesse lugar, com uma grande variedade de pousadas e hotéis para hospedar os seus visitantes.
No Morro de São Paulo há programas perfeitos para todas as idades. Casais com crianças pequenas podem desfrutar da tranquilidade das praias calmas. Solteiros podem curtir as praias e as badaladas festas noturnas.
Há passeios lindíssimos para fazer que são oferecidos pelas agências de Morro de São Paulo.
Pode-se visitar as ilhas vizinhas, fazer o passeio em volta da ilha, trilhas ecológicas com guias credenciados, conhecer a História de Morro de São Paulo visitando monumentos históricos da época colonial e muito mais.
O transfer para Morro de São Paulo tem como ponto de partida Salvador.
MONUMENTOS HISTÓRICOS
Ainda como outras atividades em Morro de São Paulo está uma visita aos monumentos históricos como a Igreja Nossa Senhora da Luz (na chegada, após a rampa do cais); o Casarão (uma pousada que é uma das casas mais antigas de Morro de São Paulo construída em 1608); a Fonte Grande, datada de 1746 e na época o maior sistema de abastecimento de água; a Fortaleza de Tapirandu, erguida em 1630 e que guarda toda a história da ilha e ainda o Farol construído em 1855 e que até hoje serve para guiar os navegadores que viajam a Morro de São Paulo.
Estas são apenas algumas das atrações, mas quem vem para o Morro de São Paulo sempre acaba encontrando e descobrindo algum motivo a mais para visitar este paraíso.
A melhor dica, sem dúvida, é caminhar e explorar os atrativos tanto da ilha quanto do arquipélago todo.
Volta pela ilha apresenta a beleza do arquipélago
É imprescindível conhecer pelo menos um destes passeios durante sua visita à ilha. O mais famoso e requisitado é o passeio "Volta a Ilha de Tinharé", onde o turista tem a chance de ter uma visão geral do arquipélago e ainda ter contato com as mais belas paisagens e cultura das ilhas. Este tour pelas ilhas de Cairu tem duração de cerca de oito horas, saindo de manhã (9h30) e retornado às 17h. Do ponto de embarque na Terceira Praia, as lanchas partem para as piscinas naturais de Garapuá e Moreré (em Boipeba). Estas primeiras paradas dependem das condições da maré, pois é preciso que a maré esteja baixa para que se possa mergulhar nas piscinas e enxergar os diversos peixinhos que enfeitam as águas claras. O tempo que a lancha ficará em cada piscina é em torno de 50 minutos. Após a parada nas piscinas, o passeio prossegue para a praia de Cueira, em Boipeba. No local, há degustação de lagostas do Seu Guido e quem desejar pode seguir para a próxima parada, a Boca da Barra, por meio de uma trilha pela mata. Mas se não houver disposição para um programa que dure o dia todo, saiba que em Morro de São Paulo há outras dicas de passeios mais curtos como os da Ponta do Curral e o de Garapuá
PONTA DO CURRAL E GAMBOA
O passeio para a Ponta do Curral tem em média cinco horas de duração e visita praias semi desertas e de belezas intocáveis. O início deste passeio é a Ponta do Curral, uma propriedade particular habitada apenas pelas pessoas que trabalham na fazenda. Uma praia com águas calmas e claras, sem nenhuma estrutura e ideal para relaxar. Próximo da Ponta do Curral, no meio do mar (em frente ao Morro de São Paulo) está a segunda parada do passeio: a coroa de areia. Um lugar completamente deserto em meio às águas. Da coroa de areia, a diversão continua na encosta de argila e depois para a Praia da Gamboa, onde pode-se apreciar a bela paisagem desta praia que conta com quiosques em sua larga faixa de areia, um mar calmo e águas profundas.
Praias: da Primeira à Quinta
Primeira Praia: a mais cêntrica de Morro de São Paulo (Foto: Divulgação)
As principais praias de Morro de São Paulo estão localizadas no lado leste da ilha e têm o nome de Primeira Praia, Segunda Praia, Terceira Praia, Quarta Praia e Quinta Praia, que também é conhecida como Praia do Encanto.
Todas essas praias, com suas conhecidas águas mornas e transparentes, proporcionam o "verdadeiro banho de mar" e permitem uma conexão total com a natureza.
A Quarta e a Quinta são praias praticamente desertas, verdadeiros oásis do sossego. A Segunda Praia é conhecida pela sua badalação e agito, tanto durante o dia quanto à noite.
Ao lado norte da vila de Morro de São Paulo há também a Praia do Porto de Cima, Praia da Ponta da Pedra e a Praia da Gamboa. Estas praias são mais conhecidas pelos moradores e pouco frequentadas pelos turistas.