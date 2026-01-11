A melhor dica, sem dúvida, é caminhar e explorar os atrativos tanto da ilha quanto do arquipélago todo.

Volta pela ilha apresenta a beleza do arquipélago

É imprescindível conhecer pelo menos um destes passeios durante sua visita à ilha. O mais famoso e requisitado é o passeio "Volta a Ilha de Tinharé", onde o turista tem a chance de ter uma visão geral do arquipélago e ainda ter contato com as mais belas paisagens e cultura das ilhas. Este tour pelas ilhas de Cairu tem duração de cerca de oito horas, saindo de manhã (9h30) e retornado às 17h. Do ponto de embarque na Terceira Praia, as lanchas partem para as piscinas naturais de Garapuá e Moreré (em Boipeba). Estas primeiras paradas dependem das condições da maré, pois é preciso que a maré esteja baixa para que se possa mergulhar nas piscinas e enxergar os diversos peixinhos que enfeitam as águas claras. O tempo que a lancha ficará em cada piscina é em torno de 50 minutos. Após a parada nas piscinas, o passeio prossegue para a praia de Cueira, em Boipeba. No local, há degustação de lagostas do Seu Guido e quem desejar pode seguir para a próxima parada, a Boca da Barra, por meio de uma trilha pela mata. Mas se não houver disposição para um programa que dure o dia todo, saiba que em Morro de São Paulo há outras dicas de passeios mais curtos como os da Ponta do Curral e o de Garapuá