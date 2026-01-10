10 de janeiro de 2026
AGENDA DE JANEIRO

Sesi Bauru terá feira de troca de livros e oficina de dedoches

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Estação de Criação de Dedoches Animados será das 14h às 16h
Estação de Criação de Dedoches Animados será das 14h às 16h

Para começar os eventos culturais gratuitos de 2026, o Sesi Bauru já vai explorar a criatividade usando materiais acessíveis e dará a oportunidade de renovar o acervo de livros dos pequenos. Com atrações no dia 31 de janeiro, um sábado, a primeira agenda cultural do ano tem entrada totalmente gratuita via Meu Sesi.

Das 14h às 16h, os interessados podem participar da Estação de Criação de Dedoches Animados. Usando a criatividade e materiais acessíveis disponíveis na oficina, será possível dar vida a personagens únicos, contar histórias e muito mais. Nas estações de cultura, não é necessário chegar na hora de início, com a oficina estando disponível durante todo o período.

No mesmo dia, das 14h às 17h, o Sesi Bauru realiza a primeira Feira de Troca de Livros do ano na unidade, com foco na literatura infantil. "Procurando meu livrinho" é uma oportunidade das famílias comparecerem no Sesi Bauru, levarem os livros de casa e renovarem as opções de leitura das crianças.

INGRESSOS

A entrada para as duas atrações do mês é totalmente gratuita, com necessidade de reservar o ingresso previamente pelo Meu Sesi. As vagas são limitadas e todos os materiais necessários para a oficina são disponibilizados pelo Sesi Bauru.

Para a feira de troca de livros, é necessário apresentar um livro em bom estado, com troca de um livro por outro. O acervo disponível será de livros infantis e infanto-juvenis.

SERVIÇO

Oficina de Dedoches Animados, das 14h às 16h - Link: https://www.sesisp.org.br/evento/3bd99dc6-48ce-45cc-b178-d47407506487/dedoches-animados

Procurando meu Livrinho, das 14h às 17h - Link: https://www.sesisp.org.br/evento/0c9e9ab6-b131-444b-a162-3dd0628ae11c/procurando-meu-livrinho

Sesi: rua Rubens Arruda, 8-50.

