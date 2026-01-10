Para começar os eventos culturais gratuitos de 2026, o Sesi Bauru já vai explorar a criatividade usando materiais acessíveis e dará a oportunidade de renovar o acervo de livros dos pequenos. Com atrações no dia 31 de janeiro, um sábado, a primeira agenda cultural do ano tem entrada totalmente gratuita via Meu Sesi.
Das 14h às 16h, os interessados podem participar da Estação de Criação de Dedoches Animados. Usando a criatividade e materiais acessíveis disponíveis na oficina, será possível dar vida a personagens únicos, contar histórias e muito mais. Nas estações de cultura, não é necessário chegar na hora de início, com a oficina estando disponível durante todo o período.
No mesmo dia, das 14h às 17h, o Sesi Bauru realiza a primeira Feira de Troca de Livros do ano na unidade, com foco na literatura infantil. "Procurando meu livrinho" é uma oportunidade das famílias comparecerem no Sesi Bauru, levarem os livros de casa e renovarem as opções de leitura das crianças.
INGRESSOS
A entrada para as duas atrações do mês é totalmente gratuita, com necessidade de reservar o ingresso previamente pelo Meu Sesi. As vagas são limitadas e todos os materiais necessários para a oficina são disponibilizados pelo Sesi Bauru.
Para a feira de troca de livros, é necessário apresentar um livro em bom estado, com troca de um livro por outro. O acervo disponível será de livros infantis e infanto-juvenis.
SERVIÇO
Oficina de Dedoches Animados, das 14h às 16h - Link: https://www.sesisp.org.br/evento/3bd99dc6-48ce-45cc-b178-d47407506487/dedoches-animados
Procurando meu Livrinho, das 14h às 17h - Link: https://www.sesisp.org.br/evento/0c9e9ab6-b131-444b-a162-3dd0628ae11c/procurando-meu-livrinho
Sesi: rua Rubens Arruda, 8-50.