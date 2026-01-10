Para começar os eventos culturais gratuitos de 2026, o Sesi Bauru já vai explorar a criatividade usando materiais acessíveis e dará a oportunidade de renovar o acervo de livros dos pequenos. Com atrações no dia 31 de janeiro, um sábado, a primeira agenda cultural do ano tem entrada totalmente gratuita via Meu Sesi.

Das 14h às 16h, os interessados podem participar da Estação de Criação de Dedoches Animados. Usando a criatividade e materiais acessíveis disponíveis na oficina, será possível dar vida a personagens únicos, contar histórias e muito mais. Nas estações de cultura, não é necessário chegar na hora de início, com a oficina estando disponível durante todo o período.

No mesmo dia, das 14h às 17h, o Sesi Bauru realiza a primeira Feira de Troca de Livros do ano na unidade, com foco na literatura infantil. "Procurando meu livrinho" é uma oportunidade das famílias comparecerem no Sesi Bauru, levarem os livros de casa e renovarem as opções de leitura das crianças.