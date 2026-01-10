O Espaço Cultural Wynara, no bairro da Bela Vista, em Bauru, apresenta uma programação especial para o mês de janeiro de 2026, com destaque para três oficinas artísticas totalmente gratuitas, ideais para aproveitar o período de férias. As atividades contemplam diferentes públicos e técnicas, promovendo o acesso democrático às artes e o aprendizado prático com artistas experientes.
As oficinas acontecem aos sábados, dias 17, 24 e 31 de janeiro, sempre às 15h, com entrada gratuita e 20 vagas disponíveis por ordem de chegada. A programação reúne três propostas distintas: criação de fantoches, técnicas ornamentais arquitetônicas e monotipia — uma técnica de impressão artística que permite criar imagens únicas a partir da transferência de tinta de uma superfície para outra, sem possibilidade de reprodução idêntica.
A primeira oficina, ministrada por Paulo Pino, diretor artístico do Wynara (pronuncia-se "Uinará"), no dia 17, apresenta aos participantes técnicas básicas de construção de fantoches com materiais de uso cotidiano. A atividade é especialmente indicada para o público infantojuvenil e famílias, estimulando a criatividade e o fazer artístico acessível. Antes de regressar a Bauru para fundar em outubro passado o espaço cultural, Pino residiu na Capital paulista e viveu em países como Reino Unido e Itália. No exterior, também participou de exposições em Helsinki, Lisboa, Nova York, Osaka e Paris.
Com Marilia Vasconcellos, a oficina no dia 24 resgata antigas técnicas de ornamentos utilizados em fachadas arquitetônicas, utilizando métodos contemporâneos na fabricação e manuseio de massa. Os participantes serão convidados a criar suas próprias placas decorativas ornamentais, adquirindo conhecimento e técnicas básicas de modelagem em relevo, texturas florais e ornamentos - a técnica pode ser aplicada na criação de murais em alto e baixo relevo. Vasconcellos é artista plástica e fotógrafa profissional especializada em retrato e arquitetura, com participações em exposições em Bauru e Franco da Rocha, bem como na Argentina, Áustria, Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal.
Fechando a programação de oficinas, no dia 31, Mateus Faria conduz a oficina de monotipia. A partir da observação de elementos do cotidiano da casa brasileira, a oficina propõe a ressignificação de objetos comuns: plantas, frutas, brinquedos, utensílios de cozinha e prendedores de roupa são retirados de seu uso habitual e transformados em instrumentos de criação artística. As impressões resultantes podem compor quadros ou ecobags personalizados, estimulando a experimentação, o olhar sensível e a criatividade. Músico, gravurista, artista de rua e educador, Faria é também cofundador e oficineiro do ateliê e coletivo Sobrado Amarelo, em conjunto com os artistas João Risú e Lucio Nascimento.
"Oferecer oficinas é uma forma de democratizar o acesso ao conhecimento artístico e fortalecer a vocação do Wynara como um espaço de fomento às artes. Acreditamos que todos têm a oportunidade de se expressar artisticamente. Essas oficinas representam uma oportunidade valiosa de aprendizado prático com artistas experientes, em um ambiente acolhedor e estimulante", afirma Pino. Gratuitas, o diretor artístico sugere aos participantes das oficinas a doação, não obrigatória, de um quilo de alimentos não perecíveis a serem entregues trimestralmente para instituições assistenciais.
OUTRAS ATIVIDADES
No domingo, dia 11, às 10h, como parte do Projeto Portão, o público poderá conferir ao vivo o graffiti da artista Mari Monteiro na entrada do Wynara. Mari trabalha com um estilo marcado pela fusão entre caligrafia e abstração, o calligraffiti. Com participação em eventos de diversas regiões do Brasil e também em países como Argentina, Chile, Colômbia, Cuba e Peru, sua produção se destaca pelo uso de formas orgânicas, cores vibrantes e efeitos de sombra e profundidade, criando composições que convidam o espectador a acessar paisagens imaginárias e sensoriais.
Já no domingo, 25, das 10h às 20h, o espaço cultural recebe a segunda edição de sua Feira de Artes e Artesanias, reunindo cerca de duas dezenas de artistas e artesãos locais em um evento gratuito que celebra a produção criativa local e regional - a primeira edição, em 14 de dezembro, contou inicialmente com 10 expositores.
Encerramento do prazo de inscrições no Edital Wynara
Anualmente, o espaço cultural publica um edital de chamamento para artistas locais que serão convidados a participar de uma mostra coletiva no Wynara. Cada artista pode inscrever uma única obra no processo seletivo. Nesta primeira edição, as inscrições, gratuitas, para artistas maiores de 18 anos e residentes em Bauru, foram prorrogadas e terminam em 30 de janeiro, às 23h, por meio de formulário online no website www.wynara.com.br.
Os 10 artistas serão selecionados por Paulo Pino (diretor artístico), Marcelo Bressanin (produtor) e Profa. Dra. Joedy Luciana Barros Marins Bamonte (Faac/Unesp/Bauru) - outros três ficarão como suplentes. A mostra coletiva com os artistas escolhidos terá entrada gratuita e um mês de visitação, em data a ser agendada na programação do Wynara, ao longo deste ano.
SERVIÇO
Espaço Cultural Wynara fica na rua Marçal de Arruda Campos, 5-71, Bela Vista, Bauru.