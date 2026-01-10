O Espaço Cultural Wynara, no bairro da Bela Vista, em Bauru, apresenta uma programação especial para o mês de janeiro de 2026, com destaque para três oficinas artísticas totalmente gratuitas, ideais para aproveitar o período de férias. As atividades contemplam diferentes públicos e técnicas, promovendo o acesso democrático às artes e o aprendizado prático com artistas experientes.

As oficinas acontecem aos sábados, dias 17, 24 e 31 de janeiro, sempre às 15h, com entrada gratuita e 20 vagas disponíveis por ordem de chegada. A programação reúne três propostas distintas: criação de fantoches, técnicas ornamentais arquitetônicas e monotipia — uma técnica de impressão artística que permite criar imagens únicas a partir da transferência de tinta de uma superfície para outra, sem possibilidade de reprodução idêntica.

A primeira oficina, ministrada por Paulo Pino, diretor artístico do Wynara (pronuncia-se "Uinará"), no dia 17, apresenta aos participantes técnicas básicas de construção de fantoches com materiais de uso cotidiano. A atividade é especialmente indicada para o público infantojuvenil e famílias, estimulando a criatividade e o fazer artístico acessível. Antes de regressar a Bauru para fundar em outubro passado o espaço cultural, Pino residiu na Capital paulista e viveu em países como Reino Unido e Itália. No exterior, também participou de exposições em Helsinki, Lisboa, Nova York, Osaka e Paris.