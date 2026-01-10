Durante o mês de janeiro, o Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade, em Pardinho, tem como grande destaque a exposição "Ser Tião Em Festa", em cartaz no Museu Tião Carreiro, administrado pelo Instituto Jatobás. A mostra celebra o filme "Sertão em Festa", estrelado por Tião Carreiro e Pardinho, e apresenta curiosidades da produção cinematográfica, informações sobre o elenco, a trilha sonora e aspectos marcantes das gravações. Entre os destaques estão peças originais utilizadas pelo artista durante o filme, aproximando os visitantes da história e do legado de um dos maiores nomes da música sertaneja raiz.

A cenografia transforma o espaço do museu em um verdadeiro cenário de celebração. Bandeirinhas que remetem aos nomes do elenco, uma cozinha caipira que relembra os encontros festivos da roça e painéis com registros fotográficos e curiosidades sobre a trilha sonora ajudam a criar uma experiência sensorial e afetiva. Como parte do percurso, o público também pode assistir à exibição contínua do filme "Sertão em Festa" em uma sala de cinema montada dentro do museu.

Aberta ao público até março de 2026, a exposição se consolida como uma opção cultural para todas as idades durante o período de férias, reforçando o compromisso do Centro Max Feffer e do Instituto Jatobás com a valorização da cultura popular brasileira e da memória da música raiz.