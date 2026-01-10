Nascido e criado na Zona Sul do Rio de Janeiro, Pedro Mizutani desponta como um dos nomes da nova geração da música brasileira. Aos 24 anos, o cantor e compositor vem ganhando projeção ao mesclar a suavidade da bossa nova com influências contemporâneas globais. Em Bauru, o artista apresenta o EP 'Mostrando os Dentes', seu trabalho mais recente, no próximo sábado (17), às 20h, no auditório do Sesc Bauru.
Mizutani estará acompanhado por Paulo Emmery, responsável pela direção musical e pelo baixo, Arthur Martau na bateria e Antônio Fischer-Band nos teclados. O repertório reúne as cinco faixas autorais do EP, que são: "Criaturas da Noite", "Sózin", "Canal", "Lugar de Agonia" e "Deixar", em um show de caráter intimista. "Em breve, lançarei meu primeiro álbum com músicas inéditas. Algumas delas já estarão no show em Bauru", antecipa o artista.
Lançado em 2025, 'Mostrando os Dentes' é o segundo projeto da carreira de Pedro Mizutani marcado pela parceria com o produtor britânico Skinshape e distribuição pela gravadora francesa Nice Guys Records. Antes do último trabalho, o cantor já havia lançado outros dois EPs, 'Aperana' (2023) e 'Pensando Baixo' (2024). "Considero 'Mostrando os Dentes' meu primeiro EP de verdade, por reunir canções mais sinceras e menos calculadas, além de integrar mais faixas", explicou ao JC/JCNET.
Com estética sonora leve e tom poético, as músicas abordam temas do cotidiano, amor e experiências pessoais do jovem cantor. Revelado durante a pandemia por meio de vídeos caseiros publicados no TikTok, Mizutani consolidou sua presença nas plataformas digitais e atualmente soma cerca de 650 mil ouvintes mensais no Spotify.
Sobre o seu processo criativo, ele revela que a melancolia faz parte da sua essência. "Quando componho, deixo que tudo venha do inconsciente. Antes da letra ou da melodia, geralmente surge primeiro a sensação, ou tudo junto, e a partir disso as músicas se desenvolvem", explica.
A colaboração com Skinshape representou um ponto de virada na trajetória do artista e resultou, ainda, em uma miniturnê pela Europa, realizada em fevereiro de 2025. "Tocar ao vivo, com voz e violão, sempre me deixou muito nervoso. Tive que lidar com essa ansiedade e, quando a venci, me senti como um verdadeiro músico", enfatiza.
Ao combinar referências clássicas da bossa nova com sonoridades contemporâneas, Pedro Mizutani se afirma como um dos nomes promissores da nova MPB, traduzindo em suas canções a beleza e a complexidade de crescer como um jovem adulto no Rio de Janeiro.
SERVIÇO
O show acontece no próximo sábado (17), às 20h, no auditório do Sesc Bauru, com classificação indicativa de 12 anos. Os ingressos custam R$ 12,00 para credencial plena, R$ 20,00 para meia-entrada e R$ 40,00 para inteira, com vendas online abertas desde a última terça (6) e presenciais desde quarta (7).