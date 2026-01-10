Nascido e criado na Zona Sul do Rio de Janeiro, Pedro Mizutani desponta como um dos nomes da nova geração da música brasileira. Aos 24 anos, o cantor e compositor vem ganhando projeção ao mesclar a suavidade da bossa nova com influências contemporâneas globais. Em Bauru, o artista apresenta o EP 'Mostrando os Dentes', seu trabalho mais recente, no próximo sábado (17), às 20h, no auditório do Sesc Bauru.

Mizutani estará acompanhado por Paulo Emmery, responsável pela direção musical e pelo baixo, Arthur Martau na bateria e Antônio Fischer-Band nos teclados. O repertório reúne as cinco faixas autorais do EP, que são: "Criaturas da Noite", "Sózin", "Canal", "Lugar de Agonia" e "Deixar", em um show de caráter intimista. "Em breve, lançarei meu primeiro álbum com músicas inéditas. Algumas delas já estarão no show em Bauru", antecipa o artista.

Lançado em 2025, 'Mostrando os Dentes' é o segundo projeto da carreira de Pedro Mizutani marcado pela parceria com o produtor britânico Skinshape e distribuição pela gravadora francesa Nice Guys Records. Antes do último trabalho, o cantor já havia lançado outros dois EPs, 'Aperana' (2023) e 'Pensando Baixo' (2024). "Considero 'Mostrando os Dentes' meu primeiro EP de verdade, por reunir canções mais sinceras e menos calculadas, além de integrar mais faixas", explicou ao JC/JCNET.