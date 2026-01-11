Os praticantes de tênis de mesa do interior de São Paulo poderão desfrutar de uma experiência diferenciada entre os dias 14 e 18 de janeiro. O medalhista paralímpico Cláudio Massad, referência nacional e internacional no esporte, irá ministrar uma clínica da modalidade na Associação Luso Brasileira, em Bauru.
O evento, aberto a atletas de todos os níveis, do iniciante ao alto rendimento, desenvolverá aspectos técnicos, táticos e físicos, com metodologia voltada à evolução individual e ao aprimoramento global do atleta. Além dos treinos em mesa, a programação incluirá palestras e debates sobre temas para formação esportiva e profissional.
Durante os cinco dias de imersão, os atletas ainda conhecerão mais da trajetória e experiências do Cláudio Massad, como a preparação e bastidores da medalha paralímpica em Paris 2024, e ainda receberão palestras e orientações sobre captação de recursos e patrocínios esportivos, além da importância da gestão de imagem e redes sociais para atletas.
"Essa não é uma clínica de volume ou apenas "bater bola". É um trabalho focado em método, ajustes técnicos, leitura de jogo e tomada de decisão sob pressão - exatamente o que separa quem treina de quem compete melhor", disse Massad. Mesa-tenistas que não moram em Bauru ainda possuem a opção de pedir alojamento, incluso no pacote do evento. As vagas são limitadas, com grupo reduzido para garantir qualidade, atenção individual e profundidade. A clínica terá custo de R$ 580 por atleta. As inscrições podem ser feitas pela internet, no site sympla.com.br/evento/clinica-claudio-massad-2026-de-tenis-de-mesa. Cláudio Massad é atleta profissional de tênis de mesa, bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e campeão Parapan-Americano em Santiago 2023.