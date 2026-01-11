Os praticantes de tênis de mesa do interior de São Paulo poderão desfrutar de uma experiência diferenciada entre os dias 14 e 18 de janeiro. O medalhista paralímpico Cláudio Massad, referência nacional e internacional no esporte, irá ministrar uma clínica da modalidade na Associação Luso Brasileira, em Bauru.

O evento, aberto a atletas de todos os níveis, do iniciante ao alto rendimento, desenvolverá aspectos técnicos, táticos e físicos, com metodologia voltada à evolução individual e ao aprimoramento global do atleta. Além dos treinos em mesa, a programação incluirá palestras e debates sobre temas para formação esportiva e profissional.

Durante os cinco dias de imersão, os atletas ainda conhecerão mais da trajetória e experiências do Cláudio Massad, como a preparação e bastidores da medalha paralímpica em Paris 2024, e ainda receberão palestras e orientações sobre captação de recursos e patrocínios esportivos, além da importância da gestão de imagem e redes sociais para atletas.