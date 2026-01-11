A virada de ano é apresentada socialmente como marco de reinício e promessa de redefinição. O calendário é investido de significado simbólico e passa a representar encerramento, superação e construção de novas narrativas pessoais. Do ponto de vista psicológico, porém, esse ritual também produz conflitos internos pouco discutidos e amplia tensões invisíveis no campo emocional. A avaliação é da psicóloga Maria Klien, que trabalha atendendo pacientes com distúrbios ligados ao medo e à ansiedade.

De acordo com ela, ao impor a ideia de novo começo, a cultura cria a expectativa de que a mente acompanhe o calendário. Isso desconsidera que processos psíquicos não obedecem a datas e não seguem o ritmo das convenções coletivas. Muitas dores continuam, muitos lutos seguem abertos, muitos ciclos permanecem em transição, mesmo quando a sociedade declara encerramento e exige celebração.

Para a psicóloga, existe um descompasso estrutural entre tempo social e tempo interno. "A sociedade anuncia um ponto final e inaugura um novo início, enquanto a psique continua organizada por ritmos próprios. Quando o calendário determina que é momento de renovar e o sujeito não dispõe de condição interna para isso, surge uma experiência de inadequação. A pessoa passa a sentir fracasso, vergonha e sensação de descompasso por não conseguir acompanhar aquilo que o coletivo vive como conquista. A festa, então, deixa de ser encontro e passa a funcionar como parâmetro de comparação emocional", afirmou.