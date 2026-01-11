O panorama é do secretário de Saúde, Marcio Cidade Gomes, que considera positivos os indicadores iniciais de 2026. Contribui para o prognóstico favorável o grande número de pessoas infectadas em 2025, o que pode resultar em imunidade, neste ano, ao sorotipo contraído.

Após 2025 registrar o segundo maior número de casos de dengue da história de Bauru, a Prefeitura intensificou as estratégias de enfrentamento à doença com a criação de um Comitê Intersetorial, que reúne diversas secretarias municipais, e com a ampliação do projeto "Aedes do Bem", proposta que utiliza mosquitos geneticamente modificados para controlar a população do vetor. Ainda assim, os munícipes devem permanecer em alerta contra a doença, recomenda a Secretaria Municipal de Saúde que, neste início de ano, informou não ter sido capturado qualquer Aedes aegypti infectado nas armadilhas de monitoramento.

Em 2025, Bauru registrou cerca de 16.550 casos confirmados de dengue e 12 óbitos, superando 2024, quando foram contabilizados 15.768 casos e 11 mortes. Apesar desse histórico recente, o município inicia 2026 sem casos confirmados e sem pacientes internados pela doença. O ano com maior incidência da história foi 2019, quando foram registrados 26.241 casos e 39 óbitos pela doença.

Já em 2026, segundo Marcio Cidade Gomes, a curva epidemiológica apresenta um comportamento diferente do observado no ano passado. Em janeiro de 2025, o número de casos já demonstrava uma elevação mais acentuada, o que não se repete agora. A expectativa é que, se houver aumento em 2026, ele ocorra mais adiante, entre março e abril, o que tende a reduzir a intensidade de uma eventual epidemia. "Quanto mais tarde essa curva subir, menor costuma ser o impacto", avaliou.

As condições do tempo também têm colaborado. O início do ano foi marcado por temperaturas menos extremas e ausência de chuvas diárias, fatores menos favoráveis à proliferação do Aedes aegypti. Ainda assim, a Secretaria reforça que o período crítico da dengue vai até junho.