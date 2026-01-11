A maioria dos pequenos negócios do varejo de vestuário, tecidos, calçados e acessórios fatura até R$ 10 mil por mês, em média, de acordo com a pesquisa "Comércio varejista, desafios e oportunidades 2025", do Sebrae-SP. Atualmente, existem 352,4 mil empresas do setor no Estado de São Paulo, que começaram com investimento médio de R$ 12.365,56.

De acordo com o levantamento, o faturamento médio de R$ 10 mil é registrado por 67% dos empreendimentos de pequeno porte do setor - Microempreendedores Individuais, micro e pequenas empresas -; por sua vez, 48% faturam mensalmente até R$ 7 mil, com 29% concentrados no intervalo entre R$ 5.001 e R$ 7 mil. Os negócios com faturamento mais elevado, acima de R$ 30 mil, somam aproximadamente 17%.

O tíquete médio (valor que os clientes gastam em uma única compra) é de R$ 137,07. Mas há variações regionais: na cidade de São Paulo é de R$ 150,03; cai para R$ 135,88 nos outros municípios da Região Metropolitana e para R$ 129,73 nos municípios do interior do Estado.