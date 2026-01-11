A maioria dos pequenos negócios do varejo de vestuário, tecidos, calçados e acessórios fatura até R$ 10 mil por mês, em média, de acordo com a pesquisa "Comércio varejista, desafios e oportunidades 2025", do Sebrae-SP. Atualmente, existem 352,4 mil empresas do setor no Estado de São Paulo, que começaram com investimento médio de R$ 12.365,56.
De acordo com o levantamento, o faturamento médio de R$ 10 mil é registrado por 67% dos empreendimentos de pequeno porte do setor - Microempreendedores Individuais, micro e pequenas empresas -; por sua vez, 48% faturam mensalmente até R$ 7 mil, com 29% concentrados no intervalo entre R$ 5.001 e R$ 7 mil. Os negócios com faturamento mais elevado, acima de R$ 30 mil, somam aproximadamente 17%.
O tíquete médio (valor que os clientes gastam em uma única compra) é de R$ 137,07. Mas há variações regionais: na cidade de São Paulo é de R$ 150,03; cai para R$ 135,88 nos outros municípios da Região Metropolitana e para R$ 129,73 nos municípios do interior do Estado.
A loja de rua permanece como o principal modelo de operação, presente em 79% dos negócios. A atuação exclusivamente online é realizada por 15% das empresas, o que mostra que o modelo exclusivamente digital não é o predominante. Mesmo assim, 56% já adotaram o atendimento híbrido (físico e online), e as redes sociais despontam como aliadas estratégicas: 29% dos empreendedores têm Instagram, Facebook ou WhatsApp como principal canal de vendas, enquanto 26% apontam o ponto físico próprio como principal ambiente de atuação.
As plataformas digitais são o canal prioritário de vendas de 8% e, entre elas, a Shopee é a mais usada, citada por 30% das empresas.
O marketing digital é percebido como o grande diferencial competitivo do setor: 70% dos entrevistados afirmam que "divulgar bem os produtos" é o principal fator de sucesso, seguido por ter um bom atendimento ao cliente (62%) e oferecer produtos de qualidade (59%). Além disso, 63% definem o que vender observando as tendências e novidades pela internet, reforçando a importância da presença digital e da atualização constante.
"A pesquisa revela que boa parte dos empreendedores que têm loja física entendeu a necessidade de combinar esse modelo de atuação com vendas no ambiente digital e o uso das redes sociais para manter a competitividade no mercado", diz o consultor do Sebrae-SP Pedro João Gonçalves.
PERFIL
Em relação ao perfil dos empreendedores, 50% trabalhavam com carteira assinada antes de abrir um negócio próprio. As principais motivações para empreender são a busca por independência e autonomia (29%) e o desejo de transformar uma ideia ou paixão em algo concreto (23%).
O levantamento também evidencia uma crescente preocupação com práticas sustentáveis: 46% utilizam ou desejam utilizar embalagens ecológicas, e 86% afirmam conhecer ou aplicar conceitos de economia circular em suas atividades.
A PESQUISA
O levantamento foi feito por meio de 800 questionários respondidos por Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas em todo o Estado de São Paulo, entre 14 e 27 de junho de 2025.