O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) voltou a emitir alerta para a Prefeitura Municipal de Bauru, que figura entre as 570 cidades paulistas com indícios de desequilíbrio na gestão orçamentária. A avaliação, referente ao mês de outubro e divulgada no último dia 15 de dezembro, aponta que, apesar de alguma redução nas despesas, o principal fator de preocupação continua sendo o déficit da receita previdenciária.

De acordo com o TCE-SP, 607 municípios do Estado receberam alerta com base na Lei de Responsabilidade Fiscal seja por falhas na gestão orçamentária, arrecadação abaixo do previsto ou gastos excessivos com pessoal. Apenas 10 cidades, excetuada a Capital, apresentaram situação regular e não foram notificadas.

No caso de Bauru, a fiscalização indica que a prefeitura reduziu despesas, mas ainda compromete 88,88% da receita corrente. Embora a Constituição Federal estabeleça um limite para a relação entre despesa corrente e receita corrente, que está fixado em 95%, o TCE emite um alerta sempre que este percentual supera 85%. Embora o índice represente melhora em relação a agosto, quando era de 91,20%, o cenário permanece preocupante.