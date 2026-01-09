A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, pagou nesta sexta-feira (9) a primeira parcela da verba de apoio das escolas de samba e blocos para o desfile do Carnaval 2026, previsto para a avenida Jorge Zaiden, nos dias 14 e 16 de fevereiro. As entidades que estão inscritas e cumpriram os requisitos do Carnaval do ano passado receberam a primeira parcela, com 60% do valor. O pagamento da segunda parcela, com os 40% restantes, é feito após o evento.

Ao todo, estão inscritos seis escolas de samba e dois blocos. Destes, quatro escolas e um bloco possuem direito ao repasse. O pagamento foi feito para as escolas de samba Mocidade Unida da Vila Falcão, Estação Primeiro de Agosto, Coroa Imperial da Grande Cidade e Tradição da Zona Leste e para o bloco Fiel Macabra. As escolas de samba Dragões Unidos da Vila e Estrela do Samba de Tibiriçá e o bloco Suingue do Icarahy estão inscritos, mas não recebem o repasse.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Bauru, as escolas de samba e o bloco que não receberam os repasses não desfilaram no Carnaval do ano passado ou, nos casos em que chegaram a participar, deixaram de cumprir algum dos requisitos previstos no regulamento. As situações já estavam previstas no edital do desfile.