A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, pagou nesta sexta-feira (9) a primeira parcela da verba de apoio das escolas de samba e blocos para o desfile do Carnaval 2026, previsto para a avenida Jorge Zaiden, nos dias 14 e 16 de fevereiro. As entidades que estão inscritas e cumpriram os requisitos do Carnaval do ano passado receberam a primeira parcela, com 60% do valor. O pagamento da segunda parcela, com os 40% restantes, é feito após o evento.
Ao todo, estão inscritos seis escolas de samba e dois blocos. Destes, quatro escolas e um bloco possuem direito ao repasse. O pagamento foi feito para as escolas de samba Mocidade Unida da Vila Falcão, Estação Primeiro de Agosto, Coroa Imperial da Grande Cidade e Tradição da Zona Leste e para o bloco Fiel Macabra. As escolas de samba Dragões Unidos da Vila e Estrela do Samba de Tibiriçá e o bloco Suingue do Icarahy estão inscritos, mas não recebem o repasse.
De acordo com informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Bauru, as escolas de samba e o bloco que não receberam os repasses não desfilaram no Carnaval do ano passado ou, nos casos em que chegaram a participar, deixaram de cumprir algum dos requisitos previstos no regulamento. As situações já estavam previstas no edital do desfile.
O valor total do repasse é de R$ 435.750,00. Cada escola de samba recebe R$ 102.900,00, e cada bloco recebe R$ 24.150,00, como verba de apoio para a realização do desfile. A Secretaria de Cultura também já finalizou a licitação e assinou o contrato com a empresa responsável pela organização do desfile, e está finalizando a licitação para a contratação de arquibancada para acomodar o público.
A ordem do desfile foi definida ainda no final do ano passado. A programação está sujeita a alterações, caso necessário. A entrada para o evento é gratuita. A seguir, a ordem do desfile.
Dia 14/02 (sábado)
19h30 - Realeza
20h – Bloco Unidos do Icarahy
20h50 – Escola de Samba Dragões Unidos da Vila
22h – Escola de Samba Estrela do Samba de Tibiriçá
23h10 – Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão
Dia 16/02 (2ª feira)
19h30 - Realeza
20h – Bloco Fiel Macabra
20h50 – Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto
22h – Escola de Samba Tradição da Zona Leste
23h10 – Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade